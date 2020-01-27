Курс валют в Україні у понеділок, 27 січня, може здивувати новим настанням гривні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Національного банку України.

Так, за долар США доведеться віддати 24,33 гривень. За євро за офіційним курсом вам доведеться заплатити 26,84 гривень. Таким чином позиції гривні значно посиляться в порівнянні з курсом на п'ятницю, коли за долар пропонували 24,52 гривні, а за євро - 27.19.

У обмінника очікується трохи інша картина. Середня ціна покупки долара склав 24.3, продажу - 24.34. Євро будуть купувати в середньому по 26.82, продавати - за 26,90.

Нагадаємо, що наприкінці минулого тижня курс долара на валютному міжбанку додав 17 копійок. У разі продовження цієї тенденції, гривня може знову ослабнути

Як повідомлялося раніше, Національний банк ввів зміни щодо обміну валют в країні.

Як повідомляє прес-служба відомства, українцям дозволили не розписуватися в банківських квитанціях, які видають під час операцій з обміну валют.

"Національний банк привів нормативно-правову базу у відповідність з Законом України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" у зв'язку із змінами, які були внесені до нього Законом України №128-IX і набирають чинності 19 квітня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Так, при обміні валют скасували необхідність проставляти на розрахункових документах РРО такі реквізити, як підписи касира і клієнта, відтиск штампа.

Крім того, Нацбанк дозволив банкам використовувати новітні програмні касові апарати при обміні валют. Під час таких операцій буде створюватися електронний документ, який тепер прирівнюється до звичайної квитанції з підписом клієнта.

Нагадаємо, долар вона зметнеться вгору вже на цьому тижні: аналітик розповів, чого чекати.

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