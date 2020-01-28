Державний ПриватБанк продовжує без всяких причин блокувати рахунки українців

Про новий випадку на тематичному порталі Мінфін розповів незадоволений клієнт.

За його словами, він протягом 10 років є клієнтом Приватбанку і раніше з подібними проблемами не стикався.

"У банку в мене кілька особових рахунків, а так само обслуговуюся як ФОП і так само моя ТОВ. Але все хороше в якийсь момент закінчилося: рахунки заблокували через «неактуалізовані» дані, при тому що я подавав всі запитані документи вчасно, підкреслюю, двічі. Як аргумент використовується «вимога НБУ», але хочу звернути увагу на те, що цей орган має відношення лише до банківської системи, а з мене як з громадянина вимагати нічого не може. Банк в свою чергу, надає послуги мені грунтуючись на договорі, який було підписано в самому початку. Яким чином вимога до нбу до банку впливає на мої відносини з банком — не ясно. Вишенька на торті — блокування рахунків у вихідний день", - розповів деталі скандалу клієнт.

Він також зазначив, що очікує адекватного вирішення проблеми і розблокування своїх рахунків.

"У будь-якому випадку, я чекаю адекватного вирішення питання і в першу чергу високого сервісу в самі короткі терміни. Як клієнт, все що було можливо зробити з мого боку було виконано. Дуже не хотілося б через таку дрібницю змінювати своє ставлення до банку і шукати альтернативу з більш клієнто-орієнтованим сервісом. Спасибі", - резюмував незадоволений клієнт.

"Дозвольте пояснити, що це вимога законодавства України - банки не можуть обслуговувати клієнтів, якщо в базі заповнені не всі їх дані. Згідно з постановою НБУ №417 від 26.06.2015 про затвердження Положення Про здійснення банками фінансового моніторингу банк зобов'язаний привести у відповідність з вимогами законодавства України ідентифікацію наявних клієнтів або їх представників. Для актуалізації даних рекомендуємо Вам звернутися до будь-якого зручного відділення Приватбанку", - відповів за методичкою співробітник банку на відгук незадоволеного клієнта.

Варто відзначити, що українці все частіше стали скаржитися на блокування і обнулення своїх рахунків з боку Приватбанку, чиї співробітники не можуть назвати клієнтам вагому причину для такого рішення.

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Нагадаємо, що ПриватБанк обнуляє рахунку та виставляє українцям борги на десятки тисяч.

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