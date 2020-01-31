Курс валют в Україні 31 січня буде нагадувати справжню катастрофу, оскільки долар наблизиться до критичної позначки

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Національного банку.

За 100 доларів, доведеться віддати 2491,96 гривень (+7,05). Ще гірша ситуація буде з євро – 100 купюр обійдуться в 2747,51 (+14,98)

Більш того, до полудня минулого дня долар торгувався по цілих 2496,95 за 100 банкнот.

Раніше у НБУ розповіли про ключові моменти для ринку валюти в 2020 році. Так, глава НБУ Яків Смолій розповів, що можуть бути різні сценарії, але, найімовірніше той, що істотних провалів гривня не зробить - Національний банк України не очікує, що курс гривні щодо іноземних валют знизиться в якихось істотних межах:

«Говорити про те, що буде істотне ослаблення гривні в майбутні періоди, мабуть, не потрібно». На ринку України в кінці 2019 року пропозицію валюти було істотним, що і вплинуло на її вартість - все пов'язано з об'ємними інвестиціями іноземних суб'єктів в боргові цінні папери уряду:

«Вони склали близько 4 мільярди доларів у рік». Нацбанк викупив близько 8 мільярдів доларів надлишкової валюти з ринку із-за цього, зазначає фахівець.

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