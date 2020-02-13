Курс валют в Україні на 13 лютого готує неприємний сюрприз, долар і євро вирішать показати характер гривні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Національного банку України.

Так, за 100 американських «вічнозелених» доведеться віддати 2449,66 грн (+7,3). Аналогічною ситуація буде і з курсом євро – за 100 банкнот в обмінниках потрібно буде віддати 2672,46 (+10,41).

Більш того, у Нацбанку стверджують, що до середини 12 лютого 100 доларів торгувалися за 2448,97 гривень.

Раніше ми повідомляли, що курс долара по відношенню до гривні закріпиться в діапазоні 24,3 – 24,85 грн/$.

Як стверджують експерти, припущення про падіння гривні не виправдалися.

"По-перше, на ринку було багато гривні після найбільшого в цьому році погашення облігацій держпозики (17 млрд) і нетипово великих відшкодувань ПДВ (17,7 млрд, частина – борги з 2019 року, що виникли із-за проблем з бюджетом). Це дозволяло експортерам продавати менше валютної виручки для фінансування витрат у гривні, а нерезидентам – не заводити в Україну валюту під покупку нових ОВДП.", - йдеться в матеріалі.

Другою причиною падіння долара експерти називають катастрофу літака МАУ в Ірані та коронавірус в Китаї.

Фінансисти допускають, що із-за побоювань клієнтів банків нового витка ревальвації, курс може втриматися на рівні 25 гривень за долар.

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