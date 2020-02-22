Курс валют в Україні 22 лютого здивує всіх, долар і євро попросять взяти «перепочинок» у гривні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Національного банку України.

Так, сьогодні 100 доларів обійдуться вам в 2447,77 гривень. А 100 євро будуть торгуватися за вартістю 2641,29 гривень.

Уточнимо, що до середини минулої доби, 21 лютого, долар торгувався по 2445,05 гривень за 100 купюр.

А ось вже в понеділок, 24 лютого, валюту чекає нове падіння: за 100 доларів потрібно буде віддати 2445,3 гривні. А за 100 євро – 2641,29 гривень.

Як повідомлялося раніше, українські банки незабаром знизять відсоткові ставки і будуть менше платити українцям, які зберігають гроші на депозитних рахунках. У Нацбанку заявили, що мають намір знизити процентну ставку за гривневими депозитами до 10% річних, а доларові взагалі до 1%. Це, на думку фахівців, дозволить здешевити кредити, які необхідні для пожвавлення економіки.

Заступник голови НБУ Олег Чурий погоджується, що таке рішення буде шоком для багатьох українців. Особливо тих, хто звик заробляти на депозитах. Але банкіри вважають, що депозити повинні перестати бути способом заробітку. Як пояснив Чурий, банки повинні залучати гривні для дешевого кредитування. Тому ставки за депозитами в іноземній валюті знизяться до 1%.

Голова правління Національного депозитарію України Міндаугас Бакас запевняє, що низькі відсоткові ставки за депозитами свідчать про здоровій економіці. За його словами, 10% - це оптимальна цифра для того, щоб люди могли заробити, а банки не втрачали гроші. Він упевнений, що із-за зниження ставки сильного відтоку депозитів не відбудеться.

Нагадаємо, українців приголомшили новими ставками за депозитами: «Опустяться нижче нікуди».

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