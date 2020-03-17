Курс валют в Україні 17 березня спровокує ще більшу паніку, гривня рекордно впаде в ціні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз національного регулятора.
наприклад, сьогодні сто доларів будуть коштувати вам 2652,49 гривень (+43,59 грн). Ще більш катастрофічно ситуація буде виглядати з курсом євро: за сто банкнот доведеться викласти 2952,49 (+53,48 грн).
Уточнимо, що до середини минулого дня курс долара становив 26,4203 за одну банкноту.
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Курс долара до гривні може зрости до 30 гривень. Такий прогноз зробив аналітик Вадим Иосуб
За його словами, такий курс може сформуватися через поширення коронавіруса по Україні та в світі.
"Може, теоретично, долар зрости до 30 гривень? Так, теоретично, може. Це буде залежати від зростання заражень вірусом у світі, в Україні, від тривалості і глибини фінансового шторму", - заявив він.
Крім того, експерт підкреслив, що курс долара залежить від ринку, попиту і пропозиції з боку населення і підприємств.
"НБУ своїми інтервенціями згладжує лише надмірні коливання курсу в окремі дні, як вгору, так і вниз. Але не НБУ визначає напрямок руху курсу, і те, наскільки вони будуть сильними, це робить ринок, в тому числі, і глобальний", - додав він.
Нагадаємо, економіка втратить сотні мільярдів доларів з-за коронавіруса: такого не було з 2009 року.
Як повідомляла Politeka, Нацбанк змінив курс долара і євро, гривня йде в атаку: чого чекати українцям.
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