Курс валют в Україні 17 березня спровокує ще більшу паніку, гривня рекордно впаде в ціні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз національного регулятора.

наприклад, сьогодні сто доларів будуть коштувати вам 2652,49 гривень (+43,59 грн). Ще більш катастрофічно ситуація буде виглядати з курсом євро: за сто банкнот доведеться викласти 2952,49 (+53,48 грн).

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Уточнимо, що до середини минулого дня курс долара становив 26,4203 за одну банкноту.

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Курс долара до гривні може зрости до 30 гривень. Такий прогноз зробив аналітик Вадим Иосуб

За його словами, такий курс може сформуватися через поширення коронавіруса по Україні та в світі.

"Може, теоретично, долар зрости до 30 гривень? Так, теоретично, може. Це буде залежати від зростання заражень вірусом у світі, в Україні, від тривалості і глибини фінансового шторму", - заявив він.

Крім того, експерт підкреслив, що курс долара залежить від ринку, попиту і пропозиції з боку населення і підприємств.

"НБУ своїми інтервенціями згладжує лише надмірні коливання курсу в окремі дні, як вгору, так і вниз. Але не НБУ визначає напрямок руху курсу, і те, наскільки вони будуть сильними, це робить ринок, в тому числі, і глобальний", - додав він.

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Нагадаємо, економіка втратить сотні мільярдів доларів з-за коронавіруса: такого не було з 2009 року.

Як повідомляла Politeka, Нацбанк змінив курс долара і євро, гривня йде в атаку: чого чекати українцям.

Також Politeka писала, що курс валют зробить різкий стрибок, невтішний прогноз НБУ: до чого готуватися.