Курс валют в Україні 17 березня спровокує ще більшу паніку, гривня рекордно впаде в ціні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз національного регулятора.

наприклад, сьогодні сто доларів будуть коштувати вам 2652,49 гривень (+43,59 грн). Ще більш катастрофічно ситуація буде виглядати з курсом євро: за сто банкнот доведеться викласти 2952,49 (+53,48 грн).

Уточнимо, що до середини минулого дня курс долара становив 26,4203 за одну банкноту.

Курс долара до гривні може зрости до 30 гривень. Такий прогноз зробив аналітик Вадим Иосуб

За його словами, такий курс може сформуватися через поширення коронавіруса по Україні та в світі.

"Може, теоретично, долар зрости до 30 гривень? Так, теоретично, може. Це буде залежати від зростання заражень вірусом у світі, в Україні, від тривалості і глибини фінансового шторму", - заявив він.

Крім того, експерт підкреслив, що курс долара залежить від ринку, попиту і пропозиції з боку населення і підприємств.

"НБУ своїми інтервенціями згладжує лише надмірні коливання курсу в окремі дні, як вгору, так і вниз. Але не НБУ визначає напрямок руху курсу, і те, наскільки вони будуть сильними, це робить ринок, в тому числі, і глобальний", - додав він.

Нагадаємо, економіка втратить сотні мільярдів доларів з-за коронавіруса: такого не було з 2009 року.

Як повідомляла Politeka, Нацбанк змінив курс долара і євро, гривня йде в атаку: чого чекати українцям.

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