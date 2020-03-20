Введення урядом спеціального мита на імпорт електроенергії з Росії, який розпочався через “поправку Геруса” - хоч і запізніле, але правильне рішення

Про це заявила народна депутатка України, член фракції "Слуга народу" Ірина Верещук, передає Обозреватель.

Депутатка зазначила, що через імпорт російського струму постраждали вітчизняні енергопідприємства, потужності яких почали обмежувати, внаслідок чого вони зазнали серйозних збитків. І помилковість цього рішення вже визнав президент.

"Президент Зеленський говорить з трибуни парламенту про те, що це було помилкове рішення (відновлення імпорту струму з РФ, - ред). Позаяк страждають наші національні виробники, наші підприємства атомної енергетики, які виробляють електроенергію. І на сьогодні дійсно є вжиті відповідні заходи. Щодо імпортного мита, так, воно запізніле, але є виправданим", - сказала Верещук.

Вона нагадала, що зверталась до ініціатора відновлення імпорту електроенергії з РФ – голови енергетичного комітету ВР Андрія Геруса – з запитанням, чи прораховувались негативні наслідки від такого рішення для вітчизняної енергогалузі, проте він запевнив, що їх не буде.

"На жаль, тоді пан Герус говорив, що нічого прораховувати не потрібно, тому що все під контролем, все прораховано правильно, а отже, і жодних викликів і ризиків бути не може", - розповіла Верещук.

Депутат також наголосила, що українські генеруючи компанії виробляють достатньо електроенергії не тільки для забезпечення потреб країни, а й щоб експортувати струм, і немає жодної необхідності здійснювати імпорт електроенергії з Росії чи Білорусі

"Ми маємо своїх достатньо виробників електроенергії. Ми знаємо, що на сьогодні дійсно ми можемо бути забезпечені настільки електроенергією, що можемо експортувати її. А отже, та стратегія, яка є обрана на сьогодні, яка унеможливить постачання електроенергії з Росії чи з Білорусі, є правильною", - сказала Верещук.

Нагадаємо, 18 березня Кабінет Міністрів України ввів з 1 квітня спеціальне мито в розмірі 65% на імпорт електроенергії та вугілля з Росії, крім антрациту і коксівного вугілля.

Раніше президент Володимир Зеленський під час виступу на позачерговому засіданні Верховної Ради розкритикував імпорт електроенергії з Росії, зазначивши, що про імпорт струму з РФ не може йти мови в ситуації, коли в країні криза у вугільній галузі і шахтарі залишаються без роботи.

Імпорт електроенергії з Росії було відновлено з 1 жовтня 2019 року через "поправку Геруса". Це призвело до проблем у вітчизняній енергетичній і вугільній галузях, зокрема обмеження потужностей українських енергопідприємств, внаслідок чого енергокомпанії і шахти зазнали збитків. Низка політиків розцінюють дії Геруса щодо відновлення імпорту електроенергії з РФ як державний злочин.

Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України раніше зверталась до президента, прем’єра, секретаря РНБО та голови НКРЕКП з закликом зупинити імпорт електроенергії з РФ, наголошуючи, що він загрожує зупинкою 75% українських вугледобувних підприємств та більшості атомних блоків.

Держпідприємство “Енергоатом” повідомляло, що лише у грудні 2019 року зазнало 100 млн. грн. збитків через імпорт електроенергії з Росії.