Українські банки не будуть блокувати платіжні картки, у яких закінчився термін придатності під час карантину



Як передає Politeka.net, з такою заявою виступив заступник голови Нацбанку Олег Чурій під час брифінгу (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця.)



Він підкреслив, що в цей період картки можна не переоформляти.

"Клієнтам, у яких закінчився строк платіжних карток, банки можуть в автоматичному режимі продовжувати дію цих карт. Тобто не потрібно фізичним особам йти в банк для того, щоб переоформляти ці картки. Тобто, вони будуть працювати", – зазначив заступник голови НБУ.



Раніше ми повідомляли про те, що з-за карантину українців залишили без валюти. зокрема, ПриватБанк з 18 березня 2020 року припиняє продаж готівкової валюти в касах.

Таке обмеження буде діяти до тих пір, поки Україна не відновить авіасполучення з іншими країнами.

Також відомо, що валюту готівкою у касах "Приватбанку" без обмежень зможуть отримати власники валютних депозитів, термін дії яких завершується, за попереднім замовленням валютних коштів.

Варто відзначити, що Національний банк України зобов'язав працювати всі основні (ключові) відділення банків, а також гарантував українцям наявність коштів у банкоматах. Згідно з розпорядженням держави, всі банки повинні:

забезпечити безперебійну роботу онлайн-банкінгу, контакт-центрів, головних відділень по роботі з клієнтами;

забезпечити стабільну інкасацію та продовжити всі види співробітництва з магазинами, які функціонують.

Нагадаємо, ПриватБанк зробив важливу заяву про блокування карт: що потрібно знати

Як повідомляла Politeka, українців хочуть залишити без готівки, термінова заява НБУ: «Це торкнеться тих, хто...».

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