ПриватБанк продовжує дивувати клієнтів якістю наданих послуг

Негативний відгук був опублікований незадоволеним клієнтом на тематичному порталі Мінфін.

За його словами, спочатку у нього були проблеми з доступом до Приват24, а через час банк обнулив його кредитний ліміт.

"В кінці березня я не зміг увійти в Приват24 через комп'ютер (пробував 10раз - Авторизація відхилена). Додзвонився, заявку прийняли. В цей же день ввечері прийшло повідомлення — ні, не дали можливість підключення, а «Кредит по Карті Універсальна 0 грн», було 30000грн. І просять погасити кредит. Подзвонив, не пояснюють, просять погасити кредит до кінця травня. Зайшов в мобільний додаток — кредит 15118грн. З Картки для виплат перекинути на Універсальну картку не вийшло. Через 3 дні і вхід в мобільний додаток заблоковано", - скаржиться він.

Клієнт також зазначив, що він погасив заборгованість заздалегідь, але тепер він не може оплатити комунальні послуги через блокування.

"У мене відкритий депозит, є гроші на Картці для виплат, немає заборгованості. При цьому я пенсіонер, дотримуюся карантин, хотілося б заплатити комм. послуги — ан немає. Де мої гроші, де Приват24? Мабуть, вони переїхали в іншу країну. Там веселіше. Добре хоч пенсію отримую в Ощадбанку", - резюмував він у своєму негативному відкликання.

"Ваш питання вже розглядають фахівці. Ми прагнемо вирішити його в найкоротші терміни. Про результати Вас повідомлять. Дякую за розуміння", - відповів на скаргу представник банку.

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