В Україні з'явилася категорія громадян з середньою пенсією у 50 тисяч гривень
Як з'ясувалося, близько 50 тисяч гривень отримають ті, хто працював суддею, в той час як велика частина українців отримує трохи більше 3 тисяч пенсії. Такі цифри представили в Пенсійному фонді України.
«За станом на 1 квітня загальна чисельність пенсіонерів в Україні склала 11 268 327 осіб, а середній розмір пенсійної виплати – 3 170,14 грн», - йдеться в повідомленні на сайті фонду.
У поданій статистикою йдеться про те, що виплати отримали:
- пенсії за віком – 8 467 091 чоловік, середня пенсія - 3 166,53 грн;
- по інвалідності – 1 411 732 осіб, середня пенсія - 2 499,74 грн;
- у зв'язку з втратою годувальника – 538 157 чоловік, середня пенсія - 2 753,18 грн;
- за вислугу років – 218 988 чоловік, середня пенсія – 2 882,06 грн;
- соціальні пенсії - 75 971 чоловік, середня пенсія - 1 655,77 грн;
- довічне грошове утримання суддів – 3 380 чоловік, середня пенсія - 49 844,23 грн.
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Що стосується пенсій військовослужбовців, то їх отримують в Україні 553 188 осіб, а їх середній розмір становить 5 378,17 грн.
Відзначимо, що вже в цьому місяці в Україні пройде перерахунок пенсій та надбавки до щомісячних виплат. В результаті пільговики отримають надбавку від держави.
Що стосується індексації, то вона торкнеться майже 7 мільйонів українців. У середньому, пенсіонери отримають надбавку у розмірі 11% (260 гривень).
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Як повідомляла Politeka, виплати українцям вже перерахували, не потрібно чекати травня: скільки грошей світить пенсіонерам.
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