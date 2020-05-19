Важливий процес тривав багато років

Завершений процес ліквідації одного з банків, який існував в Україні з 1995 року

У 2015 році Фонд гарантування вкладів фізичних осіб почав процес ліквідації комерційного банку "Київ", який завершився тільки в цьому році.

За інформацією прес-служби Фонду, ліквідація почалася після виданої постанови НБУ і повинна була завершитися ще у 2016 році, але терміни кілька разів подовжували.

Примітно, що 25 лютого 2015 року виконавча дирекція фонду прийняла рішення ввести тимчасову адміністрацію в банку і призначити уповноваженою особою Олега Кичука.

У зв'язку з постановою Кабміну від 11 лютого 2015 року Фонд передав активи і зобов'язання банку на користь Укргазбанку. Після чого всі клієнти "Києва" стали клієнтами Укргазбанку і отримали повний доступ до своїх коштів.

Відомо, що банк припинив повернення вкладів ще у 2008 році. "Київ" спрямував чужі кошти на оплату комунальних послуг. Лише після втручання прокуратури, банк почав продавати майно і робити виплати громадянам.

Нагадаємо, на днях був ліквідований ВАТ «БАНК« ЮНІСОН».

Вкладникам банку було відшкодовано 118 мільйонів гривень, що складає 99,6% від загальної гарантованої суми.

Відзначимо, вже відомо, що Національний банк України (НБУ) на 20 травня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,5159 гривень за долар. Це нижче на шість копійок у порівнянні з попереднім днем.

Так, станом на 19 травня курс знаходився на рівні 26,5710 грн/долар, знизивши його порівняно з 18 травня (26,57 грн).

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