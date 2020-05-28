Що буде нового в "Приват24"

Мова про можливість купити квитки на поїзд або автобус

З 27 травня ПриватБанк відновив продаж залізничних та автобусних квитків через мобільний і веб Приват24, електронні квиткові каси та мережу терміналів самообслуговування, передає Politeka.net з посиланням на прес-службу фінустанови.

Як повідомили в банку, на сьогоднішній день в Україні доступний попередній продаж квитків на 26 поїздів далекого прямування в східних і південних напрямках з відправленням з 1 червня.

Згідно з постановою Кабміну, продаж квитків відкритий на 50% місць у поїздах, крім поїзда №7 / 8 Одеса-Харків, де продається 100% місць.

Квитки на автобусні рейси вже доступні з 22 травня по всіх маршрутах у межах одного регіону. Відновлення міжобласного автобусного сполучення очікується з 29 травня.

Раніше ми повідомляли, Укрзалізниця обдурила українців. Так, з 8 ранку 27 травня повинні були заробити залізничні каси українських вокзалів. Тим не менш, в Телеграм-каналі ПРАВДА UA з'явилася інформація про те, що каси почнуть роботу пізніше призначеного часу, а на сайті Укрзалізниці проводяться техроботи, тому придбати квитки неможливо.

Обурені українці на сторінках соцмереж звинуватили УЗ у знущаннях та закликали якомога швидше закінчити всі технічні роботи.

Тим часом у компанії підкреслили, що квитки в касах не будуть продаватися людям без засобів індивідуального захисту. Українці також повинні будуть носити маски й в поїздах. Крім того, пасажирів чекає обов'язкове вимірювання температури при посадці у вагон, а також буде проводитися обов'язкова санітарна обробка вагонів до і після кожного рейсу поїзда.

Нагадаємо, Укрзалізниця відкрила продаж квитків: перелік напрямів та нові жорсткі правила для пасажирів.

Як повідомляла Politeka, запуск продажу квитків на потяги в Україні, що буде з термінами та цінами: "Укрзалізниця почне...".