Президент України Володимир Зеленський в ході робочої поїздки в Тернопільську область заговорив про мінімальні зарплати в Україні

Зокрема, він нагадав, що з 1 вересня в Україні мінімальна зарплата зросла до 5 тисяч гривень. При цьому глава держави визнав, що такий рівень оплати праці є в нинішніх реаліях досить скромним.

Президент уточнив, що мінімалка повинна зрости до 6,5 тисяч гривень. До такого значення мінімалка виросте або в липні, або в серпні наступного року.

"Що стосується мінімальної зарплати, то п'ять тисяч - це ніщо. Ми збільшили, на скільки змогли. З 1 січня вона буде шість тисяч, а з 1 липня або серпня - шість з половиною тисяч гривень", - запевняє Зеленський.

Разом з тим Зеленський пояснив, що держава має можливість підвищувати мінімальну зарплату, але не може впливати на ціни в країні. Президент пояснив, що в Україні ринкова економіка, тому держава дійсно не може "ламати" ціни і чинити якийсь тиск на підприємства з політики ціноутворення.

Також раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський прокоментував чутки про те, що Україна може втратити безвіз. Під час візиту на Івано-Франківщину президент відповів на запитання журналістів про можливе скасування для України безвізового режиму з ЄС.

"В ЕС сказали, що хочуть подивитися, щоб комісія дуже уважно працювала, щоб вона прозоро працювала і прозоро обирала професійного майбутнього керівника САП. Я повністю поділяю їхню думку, повністю їх підтримую, вважаю, що по-іншому не може бути", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський хвалився досягненнями на карантині і не побачив проблем з грошима.

Як повідомляла Politeka, інспекція регіонів України вилізла Зеленському боком.

Також Politeka писала, що Зеленський попередив українців про "нелюбимий" режим.