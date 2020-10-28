Із коронавірусного фонду витрачено вже 34,1 млрд грн, що становить 52% від загальної суми

Такі дані наводить прес-служба Міністерства фінансів України станом на 23 жовтня 2020 року.

"На сферу охорони здоров'я використано 5,8 млрд грн з передбачених 16,3 млрд грн, або 35%. Зокрема, на закупівлю апаратів штучної вентиляції легенів витрачено 21 млн грн (виділено 100 млн грн), на забезпечення лабораторій МОЗ та закупівлю засобів індивідуального захисту для медичних працівників витрачено 624 млн грн з передбачених 2,9 млрд грн", - повідомили в Міністерстві.

Крім того, місцевим бюджетам для забезпечення лікарень киснем спрямовано 571 млн грн. На підвищення надбавок і доплат медикам вже пішло 2,7 млрд грн з передбачених 6 млрд грн.

Щодо другх сфер ситуація наступна:

Для соціального захисту використано 9,3 млрд грн (89%) з передбачених 10,4 млрд грн.

На забезпечення правопорядку використано 2,4 млрд грн з 2,7 млрд грн (91%).

На будівництво та ремонт доріг використано 16,3 млрд грн (47%) з виділених 35 млрд грн.

На державну підтримку сфери культури, туризму та креативних індустрій використано 6 млн грн з передбачених 1 млрд грн.

Крім того, на відновлення витрат, які були скорочені при створенні фонду, передбачено 524 млн грн, з яких поки використано 165 млн грн, що становить 31%.

Зазначимо, фонд час від часу потрапляє в битвові скандали. Наприклад, на початку жовтня стало відомо, що із сотні апаратів штучної вентиляції легенів, які планували закупити за гроші фонду, ні придбали жодного. Один тендер зірвався, а другий не відбувся.

Нагадаємо, фонд був створений тимчасово (на період дії карантину) для фінансування додаткових витрат на охорону здоров'я та соціальних витрат, безпосередньо пов'язаних з епідемією. Відповідне рішення прийняла Верховна Рада після введення карантину 13 березня.

Для фонду виділили з бюджету 66 млрд гривень. Також залучили кошти ЄС, урядів інших держав та грантових організацій.

Раніше повідомлялося, що уряд направив 61,55 млн гривень з проекту бюджетної програми МОЗ з удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань на будівництво доріг у Львівській області.

Всього із зазначеної програми було вирішено перерозподілити 104,75 млн гривень. Крім доріг гроші були спрямовані на реставрацію університету імені Івана Франка, а також на розвиток потужностей Новокостянтинівської шахти.

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