В мережі висміяли розповідь Володимира Путіна про нічну телефонну розмову з його соратником

У понеділок, 23 грудня, президент РФ взяв участь у запуску залізничного руху по Керченському мосту. В рамках цього заходу він проїхався в поїзді з одним зі своїх одіозних соратників – скандальним мільярдером Аркадієм Ротенбергом, чиї компанії і займалися будівництвом мосту.

Під час поїздки Путін поділився дивною історією про те, як Ротенберг доповідав йому про роботи на мосту. Як повідомляє Politeka, відео з його розповіддю поділився кремлівський журналіст Дмитро Смирнов у своєму Твіттері.

«Ваш основний керівник з простим російським прізвищем Ротенберг мені зателефонував вночі і говорив таким голосом, що я запитав: ти що, випив чи що? Він каже: Ні!», - розповів Путін.

У мережі активно обговорюють дивну історію російського президента. Багато хто також звернув увагу на те, як сильно бовтається з боку в бік вагон російського поїзда.

«Ротенберг...той що сидить на держзакзах...і як Путін став президентом став мега-успішним бізнесменом..і мільярдером...», «Озерські банкують, жарти понти лохам», «ЗАМОРОЖЕНІ ГРОШІ ПЕНСІОНЕРІВ НЕ ПРОПАЛИ», «Милота яка! ГолубкИ», «Невідомо, чи зберіг би Путін друзів дитинства, якщо б не був президентом. А так, звичайно, бо без нього хто вони такі. Ніхто, колишні дзюдоїсти», «а чого їх так сильно базікає з боку в бік?» «А шо їх так ковбасить з боку в бік ? Рукож*пи», - пишуть люди.

Раніше ми писали про те, що Володимир Путін 23 грудня прокотився на рейковому автобусі, який вперше пустили по залізничних коліях Кримського мосту.

Спочатку Путіна, який їхав з Криму в бік Краснодарського краю, провели в кабіну машиніста, де перед ним звітувало керівництво, відповідальне за запуск руху, а потім він на камеру усміхнулася у вагоні-ресторані в оточенні робітників.

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