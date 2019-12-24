В інтернет-мережі підняли на сміх президента Росії Володимира Путіна за казки про нову «суперзброю»

Як повідомляє Politeka, кадри опублікував блогер «Проф. Преображенський»

«Путіна знову понесло про переваги в озброєннях. Так завжди буває, коли в рівні життя людей вже навіть який-небудь Камерун не дуже виходить перевершити», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що користувачі мережі у своїх висловлюваннях були не особливо вибагливі.

«Завтра починаємо збірку ТРУБОУКЛАДАЧА з вертикальним зльотом на повітряній подушці здатним САМОСТІЙНО з допомогою штучного інтелекту прокладати труби і одночасно бомбити ворожу територію зі швидкістю 50 мегатон при 50-ти ПОМАХАХ за Цельсієм», «Жах у тому, що він сам у них вірить», «схоже з реальністю зовсім не знайомий, живе в красивих казках», «Не наздоганяли а крали, вони зроблять а ми цап-драп...», - пишуть вони.

До цього стало відомо, навіщо Володимиру Путіну знадобилася поїздка по Кримському мосту. Про це у своїй статті написав журналіст і публіцист Віталій Портніков.

За його словами, своєю поїздкою по Кримському мосту Володимир Путін в черговий раз довів, що окупація українського півострова стала для нього "сакральним сенсом його царювання.

Публіцист не сумнівається, що цим Володимир Путін хотів показати, що нібито окупований військами Крим може існувати без усякого зв'язку з материковою Україною.

"Путін так наполегливо перетворює Крим з півострова у острів, що складається враження: він хоче обдурити не тільки міжнародне право, не тільки історію, але навіть саму географію, саму природу. І, думаю, в цьому сенсі нагадує стародавнього перської монарха, накинувся з різками на непокірне море", – пояснив він логіку президента країни-агресора.

Нагадаємо, в окупованому Криму припинили робити операції під наркозом.

Як повідомляла Politeka, Керченський міст завалиться: Нібіру захопить частину України і вдарить по окупантам

Також Politeka писала, що экс-радник Путіна розповів, коли Росія піде з Донбасу та Криму.