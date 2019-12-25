В інтернет-мережі підняли на сміх президента Росії Володимира Путіна за дивне звернення до олігархів

Як повідомляє Politeka, кадрами поділився пропагандист Дмитро Смірнов.

«Путін - олігархам: Головна мета - зустрітися з вами, привітати з Новим роком. Ви выскажетесь в такий помпезно-офіційній обстановці, а потім перейдемо в сусідній зал і в неформальних умовах поговоримо по основним підсумками минулого року», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що користувачі мережі не підбирали своїх виразів, про що говорять коментарі під постом.

«У нас вже немає олігархів. Залишилися великі бізнесмени, які погодилися або бажають працювати на країну», «Будуть хвалитися, хто скільки бабла з холопів зрубав», «А потім їх розстріляли», «ага, хлопнемо по чарочці за розвал країни», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, президент РФ Володимир Путін розлютився і звільнив своїх найближчих соратників. Таке указ був оприлюднений на офіційному порталі правової інформації.

Так, Путін звільнив з посад деяких керівників МВС, СК, ФСВП і МНС, а також провів ряд призначень в правоохоронних органах.

Наголошується, що від посад відсторонені: заступник начальника ГУ МВС по Красноярському краю В'ячеслав Болгов; перший заступник керівника СУ СК по Свердловському краю Михайло Бусылко; заступник начальника ГУ МВС по Воронезькій області, генерал-майор юстиції В'ячеслав Воронцов; начальник управління кадрів ФСВП Олександр Пирогов; заступник керівника ГУ криміналістики СК Росії, генерал-майор юстиції Сергій Рябов.

Нагадаємо, Зеленський негайно звернувся до Путіна, на Донбасі сталося найстрашніше.

Як повідомляла Politeka, у Путіна немає шансів, план по знищенню вже готовий.

Також Politeka писала, що Путін готує нове вторгнення, смертоносна зброя вже на кордоні