Скандальний екс-прем'єр Микола Азаров нарвався на критику і насмішки через оплакування колишнього СРСР

Як передає Politeka, колишній прем'єр-міністр України, який втік до Росії в 2014 році, поділився в Твіттері своїми переживаннями з приводу розпаду Радянського Союзу. Відповідний пост він опублікував у річницю «трагедії» - 25 грудня.

«25 грудня – день розпаду СРСР. 25.12.1991 р. Горбачов підвів підсумки своєї багаторічної політики зради, підписавши указ про складання повноважень керівника держави. Аморальна, безпринципна людина, який прийшов до влади шляхом інтриг і обману», - обурився політик.

Втім, його злісний пост лише потішив користувачів соцмереж, які тут же почали іронічно його коментувати. При цьому багато хто помітив, що у своїй публікації колишній прем'єр України допустив граматичну помилку у фразі «безпринципна людина, який прийшов до влади».

«Виходить, сьогодні подвійне свято - Різдво і загибель нечисті в особі совка! З Різдвом!», «Розпад совка - це найкраще, що в цьому совку сталося за весь час його існування. А старий Азиров - просто ностальгує за часами, коли він був молодий», «Коля, ви не посоромилися бути топ управлінцем в одній з країн , яка виникла на уламках недоімперіі, а в срср були б дрібним клерком союзної республіки», «Кіля, ти не знаєш падєжов!», «Покарай Горбачова, слабак», «Кіля, нє скіглі!», «Кіля, ні прапускай табліткі піть, вірнісь в палату)», - пишуть в коментарях.

Раніше Азаров заявив, що не виключає свого повернення в Україну.

За словами Азарова, висунуті проти нього в Україні обвинувачення завдали йому "певну рану, важку, і він не буде поспішати повертатися.

"От якщо тебе протягом п'яти років ображають, як на це реагувати? Разом з тим якщо я буду потрібен Україні, ще раз підкреслюю, якщо буду потрібен. Якщо будуть потрібні мої знання і досвід, я подумаю. Але рватися ось так, що все кинув і побіг я не буду. Тисячу разів подумаю, перш ніж прийняти рішення на цей раз", – заявив він.

Нагадаємо, Азаров пригрозив українцям поверненням в країну: "Якщо буду потрібен".

Як повідомляла Politeka, Азаров згадав про українську мову і дико осоромився з новим перлом.

Також Politeka писала, що Азаров зізнався, як йому насправді живеться у Путіна.