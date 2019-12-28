Заява прес-секретаря російського президента Володимира Путіна Дмитра Пєскова сколихнула мережа, зібравши безліч коментарів
Так, Пєсков заявив, що Путін останнім часом їсть один-два рази в день і п'є два-три рази на день.
Такі слова політика викликали хвилю обурення серед користувачів мережі, більшість з них визнали такі слова недоречними.
"Взагалі-то, слова Пєскова подають надію", "Чекаємо день, коли він перестане їсти і пити", "Чує карлик? Скоро, скоро", "Тепер все зрозуміло, звідки стільки балаканини - не закушує толком!", "Перед смертю Сталіна і температуру його кожен день повідомили через ЗМІ ( читала десь про це). ... У нашого, судячи з інформації наближених, передостання стадія?", "Не сс**, не ср**, все про россиюшку думає", "А с** скільки? Не порахував? Розперезався Пісків, взагалі працювати не хоче", - писали в мережі.
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Раніше художник-карикатурист Альоша Ступін зобразив Володимира Путіна в туалеті: він стоїть зі спущеними штанами та готується закинути вдалину те, що зачерпнув рукою з унітазу (нескладно здогадатися, що).
При цьому одна дрібна деталь кидається в очі: на президента майорить краватка червоного кольору - у таких часто з'являється на публіці американський лідер Дональд Трамп.
Нагадаємо, Путін публічно накинувся на підлеглого, ганьба потрапив на відео: "покладіть Ковбасу!"
Як повідомляла Politeka, у Путіна немає шансів, план по знищенню вже готовий.
Також Politeka писала, що Путін готує нове вторгнення, смертоносна зброя вже на кордоні