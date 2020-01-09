Російський президент Володимир Путін, який 8 січня прилетів в Стамбул для зустрічі з турецьким колегою, викликав пересуди в мережі через свою зовнішність

Не «потріпаний» вигляд Путіна звернув увагу український політтехнолог Олексій Голобуцький, передає Politeka.

На своїй сторінці у Фейсбуці він опублікував знімок, на якому глава РФ спускається по трапу літака і вітається з Ердоганом. При цьому обличчя Путіна виглядає помітно опухлим.

«Здається, до Ердогана відправили якусь надувну версію Путіна – тому писок дійсно роздутий і червоний))», – підписав він фотографію.

«Куті об'ївся? Може, за двома календарями їв», «то внаслідок розгерметизації в салоні», «рука зовсім не гнеться», «ботокс під час посадки роздувся», «міфи про двійників Путіна розпускає сам Кремль. Ця рожа після пластичних операцій має невизначену форму та може змінюватися», «Возили писком по столу перед зустріччю - втовкмачували постулати», «Перегрівся у вовняній кофті в церкві при свічках», – іронізують користувачі в коментарях.

Раніше ми розповідали, що горезвісна кофта Путіна вже третій день не дає спокою жартівникам і постійно продукує нові меми. Так, деякі особливо уважні громадяни припустили, що під нею у президента був бронежилет, а інші відзначили, що навіть в одязі за 90 тисяч рублів він виглядає, як старий дідусь біля телевізора.

Ми також писали, що Путін зганьбився подарунком президенту Естонії. Нещодавно Керсті Кальюлайд відзначила 50-річчя. Російський президент привітав колегу з ювілеєм, відправивши їй пляшку шампанського з окупованого Криму. Глава Естонії повернула подарунок назад.

Нагадаємо, Путін почав новий конфлікт проти Заходу, на кону доля України.

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