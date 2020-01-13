Поки сонце не сяде, ліхтарю нічого не світить

– Рай — американська зарплата, українська дружина, англійський будинок і китайська їжа.

– Пекло — китайський будинок, англійська їжа, американська дружина й українська зарплата.

***

– Доброго дня, Ніно. Ваша дочка знову залізла до мене в двір.

– Знову?!

— Так, вона знову ганяється за моїм собакою, щоб його потискати.

– Нууу, буває, діти є діти…

— Так, але вашій 24 роки і вона п'яна.

***

До психоаналітика прийшов клієнт. Ліг на кушетку і… мовчить. Лікар терпляче чекає. Через годину мужик мовчки встає, залишає 20 доларів і, попрощавшись, іде. Наступного дня картина повторюється…… Через тиждень таких сеансів психоаналітик не витримує:

— Може, розповісте, що вас турбує?

— Дружина. Вона не замовкає ні на хвилину. А у вас тут так добре. Тихо…

***

— Ось поставили вас перед вибором: смажене м'ясо, секс або алкоголь. Що оберете?

— Я розридаюся.

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– Спартанці! Сьогодні ми повечеряємо в Пеклі!

– Коля, якщо ти не хочеш ввечері їхати в гості до моєї мами – не треба, але хоч дітей не лякай!

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Дружина – чоловікові:

– Я тобі не Царівна-жаба, щоб ще й ночами зі шкіри геть лізти!

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У житті голожопого чоловіка дуже мало голозадих жінок.

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Якщо чоловік просить номер телефону, я завжди даю бабусин. У нашій родині по жіночій лінії всі красуні. А вона ще і поговорити любить.

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Ніхто не говорить про реальне чудо Ісуса. Мати 12 близьких друзів у 30 з гаком років.

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В школі учні підклали своїй вчительці кнопку на стілець. У відповідь вчителька їм підкинула наркотики.

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Справжній політик у своєму житті повинен побудувати виборчий округ, посадити суперника і виростити сина-депутата!

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— Лікарю, останнім часом овечки шикуються в кільце і ходять по колу. Я страшно не висипаюся!

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Короткий виклад у соцмережах фільму “Москва сльозам не вірить”:

– А ще я хроплю, бухаю, зарплата маленька, і квартири в мене немає…

– Як довго я тебе шукала!

Нагадаємо, Путіна різко відшили на очах у всіх, відео ганьби потрапило в мережу.

Як повідомляла Politeka, конфуз Лукашенка перед студентами висміяли яскравою фотожабою.

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