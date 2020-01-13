В інтернет-мережі почався ажіотаж через стрілянину президента РФ Володимира Путіна, яку він відкрив у штаб-квартирі ГРУ

Як повідомляє Politeka, кадрами поділився пропагандист Дмитро Смирнов.

«Полковник Путін стрільбу закінчив»: 2007 рік. Путін у новій штаб-квартирі ГРУ», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Путін у спеціальних навушниках стріляє в тирі з пістолета. Після цього до нього підходять декілька «зелених чоловічків» прямо в масках. Вони дають Путіну ще одну обойму, яку вистрілює «володар» Кремля. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Знову показують початкову копію сьогоднішнього Путіна з 2007. Року», «Путін демонструє абсолютну відсутність техніки влучного пострілу: невірна напоготові, "смикання" за гачок, раннє зняття м'язового тонусу на утримання пози. Стріляє як дівчинка з пансіону шляхетних дівиць», «так хоч у танк його посадіть – з нього вже не вийде нічого», «Зважаючи на непоказанной мішені з результами, стріляє він приблизно як і країною керує – фиговенько», - пишуть вони.

Президент Російської Федерації Володимир Путін не має наміру йти з окупованих регіонів і навіть збирається збільшити свої територіальні претензії в Україні.

Таку думку висловив український журналіст Роман Цимбалюк у своєму блозі на каналі Youtube.

Він звернув увагу на те, що під час зустрічі Володимира Путіна і канцлера ФРН Ангели Меркель, глава РФ назвав території Донбасу, де його бойовики ведуть активну війну з нашими захисниками, "південно-сходом" України. Саме цей вислів вказує на те, що Володимир Путін не буде зупинятися і збільшить територіальні претензії в Україні.

До всього іншого, на прес-конференції, яка відбулася після переговорів Меркель і Путіна, президент РФ заявив, що Мінські угоди є безальтернативною основою, яка може нормалізувати майбутню ситуації на території "південного сходу" України.

Нагадаємо, Путін взявся за старе, українців попередили про катастрофу.

Як повідомляла Politeka, Путін готує новий котел на Донбасі

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