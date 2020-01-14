У мережі з'явилося архівне відео, на якому відображено, як президент Росії Володимир Путін танцює в компанії колишнього лідера США Джорджа Буша-молодшого





Відео було знято під час останньої зустрічі Путіна і Буша.

На кадрі можна побачити, як разом з лідерами країн виступали артисти хору кубанських козаків, які виступали під час візиту Буша в Сочі.

У мережі вже бурхливо відреагували на це відео.



"Тоді до нього ще людей підпускали.", "Дружина Буша чадить", "Буш танцює під путінську дудку", "Жиріка не вистачає для повного еба**рія", " Нинішній Путін так не робить " шабаш який-то правда...", " Як у своєму Дрезденському Клубі. Масовик-витівник", - писали користувачі мережі.

Раніше ми повідомляли про те, що Путін у церковному вбранні розлютив росіян. У звичному для себе стилі Володимира Путіна висміяв відомий російський художник Ігор Поночевный, якого всі знають під псевдонімом Альоша Ступін.

На карикатурі Володимир Путін зображений у вигляді Пресвятої Богородиці, яка тримає на руках маленького людини, чиї руки і ноги виставлені в бік у вигляді свастики.

Таким чином автор спробував натякнути на зв'язок між скандальної РПЦ і ультраправими угрупуваннями, покровителем яких виступає Кремль.

Нагадаємо, Путін взявся за старе, українців попередили про катастрофу.

Як повідомляла Politeka, Путін готує новий котел на Донбасі

Також Politeka писала, що орда Путіна на Донбасі поповнилася особливим контингентом: що собою представляє "еліта Л/ДНР".