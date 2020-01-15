Глава Російської Федерації Володимир Путін знову відзначився на публіці

Про це пише Politeka.net.

На цей раз російський президент осоромився, виступаючи на щорічному Посланні Федеральним зборам.

Відповідну публікацію в своєму особистому мікроблозі зробив російський пропагандист Дмитро Смирнов, який продовжує називати себе журналістом кремлівського пулу".

"Путін про демографію: Коефіцієнт народжуваності в 2019 році склав 1,5. Для нашої країни це мало! 1,3 було в 1943 році, але ще гірше було в 90-х. У 1999 році коефіцієнт був 1,1. Гірше, ніж під час Великої Вітчизняної війни!", - йдеться у підписі до публікації.

Користувачів розлютила чергова показуха президента РФ. Деякі коментатори зазначили, що з року в рік Володимир Путін повторює однакові фрази та їх зацікавить його виступ за умови, якщо в кінці він скаже "Я втомився, я йду".

Путин: Сегодня в нашем обществе чётко обозначился запрос на перемены. pic.twitter.com/ksSFqKzuHS — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 15, 2020

Раніше ми повідомляли про те, що Путін у церковному вбранні розлютив росіян. У звичному для себе стилі Володимира Путіна висміяв відомий російський художник Ігор Поночевный, якого всі знають під псевдонімом Альоша Ступін.

На карикатурі Володимир Путін зображений у вигляді Пресвятої Богородиці, яка тримає на руках маленького людини, чиї руки і ноги виставлені в бік у вигляді свастики.

Таким чином автор спробував натякнути на зв'язок між скандальної РПЦ і ультраправими угрупуваннями, покровителем яких виступає Кремль.

"Ігор, ти антихристу вже відсоток повинен виплачувати", "астолько сильно, що лайкати страшно", "Геніально!", "У фашистських тільки ручки і ніжки в іншу сторону!", "Це новий рівень я вважаю", "Наша бабуся!", - жартують користувачі під публікацією.

Нагадаємо, Зеленський негайно звернувся до Путіна, на Донбасі сталося найстрашніше.

Як повідомляла Politeka, у Путіна немає шансів, план по знищенню вже готовий.

Також Politeka писала, що Путін готує нове вторгнення, смертоносна зброя вже на кордоні