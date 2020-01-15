Черговий винахід росіян викликала шквал насмішок в соцмережах
Як передає Politeka.net, відповідний запис опублікував користувач Kirill Rodnoi в Twitter.
"Так, щось на Уралвагонзаводі пішло не так з інноваційним трамваєм...", - йдеться у підписі до посту.
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Користувачі мережі таке "чудо техніки" не оцінили.
"Вони креслення догори ногами читали...", "це той самий, який стоїть на запасному шляху", "Та це ж легендарний Бронетемкин Поносец!", ""Нічого не виходить: скільки дитячу коляску не збирай, все автомат Калашникова виходить!", "Перевернути забули і фарбу відполірувати", - писали користувачі мережі.
Раніше ми писали про те, що у магазині в Казані покупці влаштували бійку в черзі за простроченими продуктами. Побоїще зняли на телефони присутні тут же. Найцікавіше, що учасницями махача були в основному жінки, в той час як чоловіки стояли по той бік прилавка і з цікавістю спостерігали, хто кого переможе.
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