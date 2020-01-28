У Китаї фраза «чхав я на тебе» прирівнюється до замаху на вбивство
Особливо добре гроші не пахнуть, коли їх купа!
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У кав'ярнях завжди лежать такі книги, ніби якийсь божевільний дід помер і заповів їм свою бібліотеку.
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Потап знайшов заміну Каменських, з'явилися жаркі кадри нової обраниці: "точна копія NK"
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Безсоромна дочка Потапа потрясла ідеальними формами просто на камеру: «красиво стирчать»
РПЦ хоче внести поправки в Біблію.
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Ревниві дружини, як декабристки, — завжди готові слідувати за чоловіками за посиланнями.
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Праця зробила з мавпи людину. Флешмоб зробив з людини мавпу.
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Вважаю, що противників щеплень потрібно лікувати тільки гомеопатичними препаратами.
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Якась ізраїльська газета провела опитування, в чому різниця між політиками і злодіями?
Одна відповідь привернула увагу редакції: «Шановна редакціє, я багато думав над вашим запитанням і прийшов до висновку, що різниця між політиками і злодіями така, що перших ми вибираємо, а другі обирають нас. З повагою, Дов Берман».
Редакція відповіла:
«Дорогий пан Берман, ми вирішили нагородити вас річним абонементом на нашу газету за вашу геніальний відповідь! Тому що ви були єдиним, хто виявив різницю між політиками і злодіями».
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Якщо чоловіки сильніші за жінок, то чому у чоловічих персонажів в комп'ютерних іграх виникає необхідність в повному обмундируванні, тоді як жінки обходяться одним лише бікіні з кольчуги?
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Не люблю ходити на пошту за посилками, тому що боюся перешкодити людям оплачувати квитанції, купувати лотерейні квитки і макарони.
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Бабулінг - агресивне переслідування людини, психологічний тиск, який чиниться шляхом згадки про те, що давно пора заміж, помру й онуків не побачу.
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- Дай мені поїсти і л**но за мною прибери
- Та я керівник великого підприємства, академік, член-корр, радник президента, сенатор...!!!
- А я кішка
- Зараз приберу
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Валера їздить на автобусі, а всім каже, що заробив на "Мерседес".
Валера не брехун, він просто бізнес-тренер.
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