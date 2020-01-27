Російський депутат заснув прямо на засіданні політичного комітету ПАРЄ

Ситуація у Парламентській Асамблеї Ради Європи залишається досить напруженою для Росії, чиї повноваження в організації можуть обмежити. Втім, російська делегація, судячи з усього, не особливо намагається поліпшити свій імідж в Асамблеї. Так, на сторінці Європейської правди в Facebook з'явилося відео, на якому один з представників Росії в ПАРЄ зображений сплячим на засіданні (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз).

Як з'ясувалося, відзначився депутат Леонід Слуцький. На кадрах можна побачити, як його голова з закритими очима опускається все нижче і нижче, і майже падає на стіл, проте в цей момент депутат різко прокидається.

«Напевно, дуже хотів працювати, готувався ночами», - йдеться в коментарі журналістів до відео.

У мережі також почали обговорювати цей інцидент. При цьому користувачі також жартували про роман Слуцького зі скандальною Наталією Поклонською, яка працює з ним в одному комітеті у російській Держдумі.

«Думав про Поклонську і заснув, путенський длб. Гнати всіх на рф, нічого відвідувати Європу, яку вони ненавидять», «Героїн в дії. Який там заснув», «Всю ніч з перекладачками в сауні доповідь готував», - пишуть люди в соцмережах.

Нагадаємо, раніше нардеп від «Слуги народу» Олександр Мережко обраний новим віце-президентом ПАРЄ.

На початку нової сесії Парламентської асамблеї Ради Європи новим головою був обраний представник Бельгії Хендрік Дамс. Він працює в ПАРЄ з 2007 року і останнім часом займав нейтральну позицію щодо українсько-російського конфлікту.

У свою чергу, український нардеп Мережко був обраний віце-президентом Асамблеї. Це означає, що в разі необхідності він може підмінити президента і головувати на засіданні Асамблеї або на дебатах.

Варто відзначити, що повернення української делегації в ПАРЄ не на жарт розлютило Росію. Так, російська делегація пригрозила покинути зимову сесію у випадку, якщо її повноваження Асамблеї будуть ущемлені.

Справа в тому, що 27 січня депутати ПАРЄ зупинили автоматичне затвердження повноважень російської делегації. Питання про повноваження представників РФ направлений в комітети для прийняття остаточного рішення.

Слуцький заснув у ПАРЄ Росіянин Леонід Слуцький заснув на засіданні політичного комітету в ПАРЄ. Певно, дуже хотів працювати, готувався ночами. Gepostet von Європейська правда am Montag, 27. Januar 2020

Нагадаємо, Україна нанесла потужний удар по Росії, членство в ПАРЄ під питанням.

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