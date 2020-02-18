Буває, збираєш-збираєш на машину, а потім зриваєшся... і купуєш в свою лікарню томограф. Бо нагрянула перевірка

З розвитком склерозу якось само собою забувається все погане. Поступово втрачаючи зуби, розумієш, що їжа – не головне в житті. Болі в суглобах приводять до розуміння, що немає в житті причин бігати, метушитися. А прогресуюча втрата слуху все частіше змушує мовчати. Ось так з віком і приходить те, що інші називають мудрістю.

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Не стала чекати ранку… Поснідала на ніч…

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Прийшов на кухню, щоб зробити каву, але замість цього обжерся. Про яку довіру до людей може йти мова, якщо навіть вірити не можеш?

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- Шановний, а Ви ніколи не замислювалися над межею парадоксів і над перспективою її розширення?

- Прошу пробачення, але я зав'язав...

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Намагаюся упізнати музичний інструмент через гугл, в кроці від того, щоб почати вбивати назви "дитинча домри" і "гітара з маленьким обличчям".

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- Мені доведеться вас оштрафувати, ви їдете по дитячому квитку, а на вигляд вам вже 25 років!

- Ось бачите, скільки часу мені довелося чекати вашу електричку! Вам має бути соромно!..

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- Коли ви востаннє читали? І що це було?

- Інструкція до пігулок. Багато букв, є цікаві речі. Сюжет не те, щоб тримає, але варіативність кінцівок вражає.

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- Вірус, вірус, запишись на папірус. З папірусу на флешку, з флешки на Олежика. З Олєжки на Якова. З Якова на всякого. Вимов це три рази і будеш у безпеці.

- Вибачте, а Ви точно наш новий міністр охорони здоров'я?

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Сьогодні побачив рекламу корму для собак старше 7 років, який "Повертає смак до життя". Думаю для себе такий прикупити.

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- Сьома, а ти чого без маски ходиш? Не боїшся заразитися коронавірусом?

- Ізя, мені 75 років, у мене гіпертонія, простатит, псоріаз, камені в нирках, тахікардія й алергія на кішок. Там така конкуренція серед болячок, які прагнуть мене добити, що коли в організм ще й коронавірус потрапить, він просто стане в чергу.

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- Доктор, у мене погіршився зір, вдалину став гірше бачити.

- Так, підійдіть до вікна і подивіться, що ви бачите?

- Я бачу сонце.

- Блін, так куди вже далі?..

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- Чому ви одразу не подзвонили в поліцію, коли на вас напав квартирний злодій?

- Так усе як завжди ж було, коли приходжу додому п'яним - по лобі качалкою, зірки з очей, вирубився, отямився, шишка на лобі, тихенько підповз до дивана, завмер до ранку. Звідки ж я знав, що дружина поїхала до тещі!

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