Показуха президента Російської Федерації Володимира Путіна зіграла з ним злий жарт

Про це пише Politeka.net (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На цей раз приводом для глузувань стало скандальне інтерв'ю Володимира Путіна російському пропагандистові Андрію Ванденко.

Відповідну публікацію з частиною інтерв'ю в своєму особистому мікроблозі Twitter опублікував російський пропагандист Дмитро Смирнов, який називає себе "журналістом кремлівського пулу".

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«А мені потрібна велика Росія», - йдеться у підписі до опублікованого відеоролика в мережі.

Користувачів розлютила чергова показуха Володимира Путіна, який, на думку росіян, з року в рік повторює одні й ті ж тези.

"Велика Росія - це коли розпродав всі ресурси на захід, а на виручені бабло накачав грошима своїх друзів", "А людям потрібна нормальна життя", "Діма, для величі справи треба робити, а не рамси рамсить, але "дідусь старий, йому все одно", "Мені потрібна нормальна медицина та гідна старість! Чому це недоступно в Росії?" "Дідусь марить про велич", "Бабло, безропотні холопи і в солдатики пограти. Все що поміщається в цій порожній голові", "Путін підняв Росію з колін і поставив раком. Йому так зручніше", "Що мається на увазі під словом "велика"? Палаци Ротенбергів, броньований Мерседес та яхти Патріарха?", "Крім тебе, тут ще близько 140 млн. живуть взагалі-то...", - з сарказмом коментують публікацію россияне.

Раніше ми розповідали, що над Володимиром Путіним продовжують яскраво насміхатися в соцмережах. На цей раз лідер Кремля яскраво осоромився, намагаючись зіграти на роялі.

Архівне відео в своєму мікроблозі Twitter опублікував рядовий російський пропагандист Дмитро Смирнов, який, по незрозумілим для всіх причин, продовжує називати себе журналістом кремлівського пулу".

«З чого починається Батьківщина» і Blueberry Hill: Як Путін вчився співати і грати на роялі», - йдеться у підписі до опублікованого курйозного відеоролика.

"А пропаганда переконує росіян, що у Путіна не вистачає часу зайнятися країною. Він один, а проблем багато. А от вчитись грати на роялі, водити камаз, кататися на ковзанах та іншою хернею, час є", "Дуже нагадує президннта Туркменістану", "Він і літун, і пливун, і рибалка, і льотчик, і підводник, і гребник, і комбайнер, і хокеїст, і музикант. Тільки президентом Росії так і не став", "Картонний цар", "Залишилося лише дуетом з бузової заспівати", "Огидно...", "А без рук слабо?", - жартують користувачі в коментарях під публікацією Смирнова.

Нагадаємо, Путін підготував РФ до нових бойових дій

Як повідомляла Politeka, Путін осоромився зі зброєю "судного дня", росіяни в ауті.

Також Politeka писала, що Путін оскандалився в прямому ефірі, у росіян здали нерви: "Я втомився, я йду...".