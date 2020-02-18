Показуха президента Російської Федерації Володимира Путіна зіграла з ним злий жарт

Про це пише Politeka.net ( щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На цей раз приводом для глузувань стало скандальне інтерв'ю Володимира Путіна російському пропагандистові Андрію Ванденко.

Відповідну публікацію з частиною інтерв'ю в своєму особистому мікроблозі Twitter опублікував російський пропагандист Дмитро Смирнов, який називає себе "журналістом кремлівського пулу".

«А мені потрібна велика Росія», - йдеться у підписі до опублікованого відеоролика в мережі.

Користувачів розлютила чергова показуха Володимира Путіна, який, на думку росіян, з року в рік повторює одні й ті ж тези.

"Велика Росія - це коли розпродав всі ресурси на захід, а на виручені бабло накачав грошима своїх друзів", "А людям потрібна нормальна життя", "Діма, для величі справи треба робити, а не рамси рамсить, але "дідусь старий, йому все одно", "Мені потрібна нормальна медицина та гідна старість! Чому це недоступно в Росії?" "Дідусь марить про велич", "Бабло, безропотні холопи і в солдатики пограти. Все що поміщається в цій порожній голові", "Путін підняв Росію з колін і поставив раком. Йому так зручніше", "Що мається на увазі під словом "велика"? Палаци Ротенбергів, броньований Мерседес та яхти Патріарха?", "Крім тебе, тут ще близько 140 млн. живуть взагалі-то...", - з сарказмом коментують публікацію россияне.

Раніше ми розповідали, що над Володимиром Путіним продовжують яскраво насміхатися в соцмережах. На цей раз лідер Кремля яскраво осоромився, намагаючись зіграти на роялі.

Архівне відео в своєму мікроблозі Twitter опублікував рядовий російський пропагандист Дмитро Смирнов, який, по незрозумілим для всіх причин, продовжує називати себе журналістом кремлівського пулу".

«З чого починається Батьківщина» і Blueberry Hill: Як Путін вчився співати і грати на роялі», - йдеться у підписі до опублікованого курйозного відеоролика.

"А пропаганда переконує росіян, що у Путіна не вистачає часу зайнятися країною. Він один, а проблем багато. А от вчитись грати на роялі, водити камаз, кататися на ковзанах та іншою хернею, час є", "Дуже нагадує президннта Туркменістану", "Він і літун, і пливун, і рибалка, і льотчик, і підводник, і гребник, і комбайнер, і хокеїст, і музикант. Тільки президентом Росії так і не став", "Картонний цар", "Залишилося лише дуетом з бузової заспівати", "Огидно...", "А без рук слабо?", - жартують користувачі в коментарях під публікацією Смирнова.

Нагадаємо, Путін підготував РФ до нових бойових дій

Як повідомляла Politeka, Путін осоромився зі зброєю "судного дня", росіяни в ауті.

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