Українка Анастасія Зінченко, яку відмовилися евакуювати з Китаю разом з собакою, стала героїнею яскравої фотожаби

Про те, що українка не може потрапити на Батьківщину, стало відомо не так давно, пише Politeka.net. За словами дівчини, спочатку посольство України в Китаї відмовилося евакуювати її додому через домашнього вихованця по кличці Міша, а пізніше дозволили полетіти після збору всіх документів.

Однак після виконання всіх вимог Анастасія все одно не повернулася в Україну, по причині того, що її проігнорували.

Пізніше з нею зв'язався президент Володимир Зеленський, який заспокоїв Зінченко, сказавши, що вона повренеться додому незабаром.

Дана ситуація не могла обойти стороною користувачів мережі, люди навіть вирішили висміяти ситуацію.

Так, один з інтернет-користувачів Олексій Голобуцький розмістив фотожабу з зображенням Анастасії з її собачкою. На картинці дівчина вимовляє: "Візьміть нас з Мішель у партійний список - не пошкодуєте! Мішель №1, я №2 - жоден виборець не встоїть!".

За 15 годин пост зібрав понад 200 лайків і трохи коментарів.

"І приголосуют", "О! Елітний бобик. Хто там за газ ще не розрахувався?", "Цуцик гарнюня", "В цьому знімку все чудово))", "І Мішель у президенти. Гірше не буде", " "Продай собаку" - потрапиш в "список" (за Є. Брагар "Слуга ...." ) ", "Класний прикол", "Та зелені 2/3 фракції таких", "вистачить, вже була одна Гадя", "На голову адміністрації району - котить !! Треба брати ..))

PS: Мішель - радник голови .. "," Та ні, відразу у віце президенти, цуценя першим, дівку другою "," В опозиційному блоці всі вакансії сучок закриті. 😂", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, 25 лютого, стало відомо про те, що в Чернівцях в інфекційне відділення обласної лікарні надійшла жінка.

Відомо, що українка нещодавно приїхала з Італії, де зараз розростається епідемія коронавіруса, тому не виключено, що у неї можуть підозрювати саме його.

Крім того, у Моз розповіли, що у жителя Закарпаття, госпіталізованого 24 лютого, підозра на коронавірус не підтвердилася.

Нагадаємо, тисячі українців опинилися в заручниках в Італії, тривожні дані.

Як повідомляла Politeka, українцям загрожує коронавірус з Італії, розкрито скандальна правда.

Також Politeka писала, що назрівають другі Санжари, ат може повторитися: «Влада планує евакуювати…».