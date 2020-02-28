В інтернет-мережі підняли на сміх президента Росії Володимира Путіна, який вирішив наочно показати, що задумав зробити з конституцією країни

Як повідомляє Politeka, опублікував карикатуру Сергій Йолкін в Facebook.

Так, на фотографії видно, як Путін "моститься" спати прямо на конституції Росії. А для того, щоб було комфортніше - закидав її подушками, на яких написано "поправка". Знімок став причиною справжньої бурі емоцій з боку простих користувачів, яким набридли ігри володаря Кремля з законом.

"Я тільки за одну поправку можу проголосувати: гаазький суд для військового злочинця і терориста #1 І голосувати буду на площі, і не з порожніми руками", "Все одно нічого не допоможе від старості і від смерті. Як не поправляй конституцію і личко, все одно життя бере своє. Жалюгідний", "А під усім цим маленьку горошинку не пробували?", "Немає часу на розкачку, пора виправляти", - пишуть вони.

Раніше ми писали, що Володимир Путін розповів про своїх двійників. Таку заяву він зробив в інтерв'ю російським ЗМІ.

Путін зазначив, що на початку 2000-х років йому пропонували використовувати двійника. За його словами, ця пропозиція виникло "у найтяжчі часи боротьби з тероризмом".

За словами Путіна, він тоді відмовився від цієї ідеї, тому двійника у нього "немає і не було".

Також президент РФ ще раз заявив, що не користується ні інтернету, ні мобільним зв'язком.

"У мене є інші можливості просто. Мені простіше зняти трубку спеціального зв'язку та мені знайдуть будь-якого абонента", — сказав Путін.

Нагадаємо, Путін підготував РФ до нових бойових дій

Як повідомляла Politeka, Путін осоромився зі зброєю "судного дня", росіяни в ауті.

Також Politeka писала, що Путін оскандалився в прямому ефірі, у росіян здали нерви: "Я втомився, я йду...".