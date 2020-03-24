Володимир Путін одягнув захисний костюм для профілактики коронавірусу, і перетворився на героя фотожаб

Російський президент 24 березня навідався в московську лікарню в Коммунарцы, яка зараз спеціалізується на пацієнтах з коронавірусом. При цьому захищати голову Кремля, як завжди, вирішили по повній, пише Politeka. Для цього Путіна нарядили в яскраво-жовтий захисний костюм з протигазом, який сильно виділяв президента на тлі лікарів, які працюють безпосередньо з зараженими з набагато більш мізерним захистом.

У мережі не могли обійти цей факт стороною: на просторах інтернету тут же з'явилися десятки фотожаб з Путіним в костюмі на тлі пейзажів з різних фільмів. Також Путіна порівнювали з жовтою качечкою, телепузиком і космонавтом на Марсі.

«Тінкі, Вінки, Ляля, Пу», «Було б круто, якщо б Путін не одягав костюм, але замість цього кружляв навколо нього священик з кадилом», «На танцюючих каченят Бути схожими хочуть», «А хімзахист японського виробника...що з імпортозаміщенням?», «Це що за покемон?», «Піар, він такий піар...», «Нормальну марлеву пов'язку він собі пошив», - пишуть люди.

Раніше ми писали про те, що Путін вирішив заспокоїти своїх співвітчизників і прибув з візитом в московську лікарню, яка приймає інфікованих коронавірусом. Під час свого візиту він поспілкувався з лікарями і продемонстрував готовність клініки до прийому пацієнтів.

Втім, цей візит виявився дуже схожий на ретельно зрежисовану акцію. Крім того, в якийсь момент Путіна переодягли в захисний костюм, вид якого, особливо на тлі інших лікарів і медсестер без подібних засобів захисту, насмішив багатьох інтернет-користувачів.

Крім того, кумедним видався діалог Путіна з одним із лікарів.

«Як лікарня?», - поцікавився президент у доктора, на що той коротко відповів: «Космос».

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