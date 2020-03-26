У зв'язку з карантином у багатьох аптеках і магазинах не вистачає товарів першої необхідності
Як відомо, сьогодні серед населення більшості країн спостерігається великий попит на медичні маски та дезінфікуючі засоби. Через нестачу масок в хід йде все. В мережі гуляє багато мемів про те, як люди намагаються захистити себе за допомогою пакетів, банок, нижньої білизни і навіть прокладок.
Але російські ділки, мабуть, переплюнули багатьох з них. В одному з Телеграм-каналів опублікували фото, на якому видно, що росіянам пропонують купити кляпи з магазину для дорослих, змащені часником. Такий альтернативний «спосіб захисту» стоїть чимало – майже тисячу рублів.
«Народна медицина. Тепер коронавірус не пройде! Точніше, не увійде», - підписали автори фото.
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Нагадаємо, що ніяких наукових свідчень про те, що часник захищає від коронавіруса, немає. Але багато шахраїв намагаються заробити на незнанні людей, продаючи їм таблетки від коронавірусної інфекції, а також придумуючи всілякі безглузді способи захисту від хвороби.
Тим часом, у багатьох українських аптеках закінчилися всі ліки та засоби захисту, необхідні для боротьби з поширенням інфекції. Це видно з фото, яке опублікували в українському Telegram-каналі Klymenko Time.
Нагадаємо, що бойовики на Донбасі знайшли "чудодійний засіб" від хвороби: "у коронавіруса тупо немає шансів".
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