У Верховній Раді в четвер, 26 березня, проходить зустріч керівників парламенту, голів фракцій і членів Кабміну

Всі політики дотрималися карантинних заходыв та з'явилися в масках і рукавичках - навіть п'ятий президент України Петро Порошенко, який раніше ігнорував вимоги і ходив без належної "екіпіровки", йдеться в Телеграм-каналі Klymenko Time.

Приводом для термінової зустрічі в Раді стали питання з порятунку економіки країни. Урядовці переконують народних депутатів, що Україні потрібна підтримка МВФ (через загрозу дефолту), а, отже, необхідно виконати всі умови фонду. Серед них рішення законопроектів щодо запуску ринку землі та неможливості повернення банків екс-власникам.

Шоу масок вже почали активно обговорювати в мережі. Зокрема, Порошенка охрестили "докором Лектером" - ім'ям персонажа відомих романів американського письменника, за якими Голлівуд зняв касові трилери.

"Пороха панамський респіратор видав"

"А в масках вони начебто навіть симпатичніше виглядають))"

"Не знаю, де Пєтя їх дістає, але в мене на районі в аптеках їх НЕМАЄ!"

"А захист значно краще ніж у наших лікарів які з хворими працюють"

Раніше бурхливий ажіотаж викликав "прикид" лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко. Ще в середині березня вона підкорила Раду люксовою чорною маскою від Gucci. Тоді користувачі соцмереж дивувалися, де вона її знайшла, адже у вільному продажі в аптеці таких не було.

Нагадаємо, незважаючи на спроби політиків захиститися від коронавіруса масками і рукавичками, все ж COVID-19 добрався і до Ради. В Україні в даний час четверо нардепів злягли з коронавірусом: Сергій Шахов, Руслан Горбенко, Олександр Лукашев і Сергій Рудик. З'явилася інформація, що заражений також колишній голова ОП Андрій Богдан.

Повідомлялося, що політики могли привезти коронавірус з відпочинку на французькому гірськолижному курорті Куршавелі, де, за попередньою інформацією, побували після 10 березня близько ста "віпів".

Нагадаємо, що умови карантину посилять, поїздки між містами скасовуються: до чого готуватися українцям.

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