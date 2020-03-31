У світі оголосили пандемію коронавірусу, у зв'язку з чим у багатьох країнах ввели карантин

Нещодавно в Росії ввели деякі обмеження, пише Рoliteka.net.

Так, з 30 березня в Москві, Підмосков'ї і Калінінграді діє режим загальної самоізоляції - людям заборонено виходити з дому, крім як у лікарні, магазини і для вигулу собак.

Це повідомлення не тільки викликало бурхливе обговорення, але було висміяне яскравою карикатурою. Так, художник Сергій Йолкін змалював ситуацію і розмістив картинку у своєму Фейсбуці.

На карикатурі можна побачити людей, які ведуть на повідках інших людей, що встали на карачки. В цей час проїжджає поліція, з машини якої оголошують: "Дозволено гуляти з собаками".

Таким чином автор показав, що люди прикинулися собаками і обійшли заборону.

За годину пост зібрав понад 100 лайків та багато коментарів.

"Сергій! Ви справжній Громадянин і Великий Майстер! Спасибі!" "Спасибі! А то настрій так собі", "Важливо не порушити графік: вранці - вона вигулює його, ввечері - він вигулює її", "О, ми вже відбулися жартами на цю тему, тепер ваша черга!", "людина собаці друг !", "Це краще на сьогодні!", "- хто сьогодні буде собакою ?? - я,я,я... - не.. ну давайте вже якось по черзі !", "Таки треба як в Індії.... Там поліція без розмов палицями розганяє любителів більше трьох збиратися...", "В Нью-Йорку будуть штрафувати на 500 баксів любителів кучкуватися...", - написали користувачі мережіи.

Нагадаємо, обвал рубля активно обговорюється в мережі, а також висміюється.

Художник Альоша Ступін опублікував нову карикатуру, на якій ватники катаються з гірки. Остання спирається на бочки з бензином, з-за яких визирає президент РФ Володимир Путін.

Нагадаємо, РФ перекинула в Європу "допомога" проти коронавіруса, італійці в розпачі.

Як повідомляла Politeka, Путін осоромився, звертаючись до росіян з-за карантину.

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