Ціни на нафту впали, що не могло пройти повз користувачів мережі

Після того, як у світі опустилися ціни на нафту, в Росії не тільки піднялася ціна на долар, але і нею було втрачено мільярди

Варто відзначити, що вартість бареля марки Brent на торгах 1 квітня коливалася навколо позначки в 25 доларів, пише Рoliteka.net.

За інформацією експертів, обвал на ринку нафти, викликаний суперечностями між Саудівською Аравією і Росією,ніяк не зупинити.

Тим часом у мережі обговорили цю ситуацію і навіть зобразили розбіжності між президентами Росії та США, Володимиром Путіним і Дональдом Трампом, а також королем Саудівської Аравії - Салманом ібн Абдул-Азіз Аль Саудом міткою карикатурою.

Так, на картинці художника Сергія Йолкіна постали зазначені особи, які надувають чорну кульку: "Як роздувалася нафтова бульбашка", - написано на картинці.

"Німецький експерт: "Ми ще побачимо абсурдні ціни на нафту!", - підписана карикатура.

Майже за добу пост зібрав понад 200 реакцій і трохи коментарів.

"Найменше я б слухала німецьких експертів. Всі вони там в минулому сантехніки, куплені перекуплені, на зарплаті у Володимира", "Кінець картинки виглядає набагато епічніше) Бульбашка в результаті надує найменшего (коли "дихалки" не вистачає)", "Абсурдні ціни - це при ціні видобутку в 2 - 4 бакса продавати за 60 (" ціна дозволяє працювати " (з) - фаллодруг . )", "кремлівський свисток...", "Вони дмуть або смокчуть?", "Два вище - надули, а нижче - програв! А хотів навпаки )))))", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, художник Альоша Ступін опублікував карикатуру, на якій зображений обвал цін на нафту.

На картинці видні люди з пляшками алкоголю, які катаються з гірки. Остання спирається на бочки з бензином, з-за яких визирає президент РФ Володимир Путін.

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