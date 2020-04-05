Президента Росії Володимира Путіна підняли на сміх через бажання змагатися з Саудівською Аравією

Як повідомляє Politeka, опублікував карикатуру художник Андрій Петренко в Twitter.

«Нафтові війни…», - коротко говориться в повідомленні.

На опублікованому знімку видно, що Путін з маленькою боченкой нафти. А проти нього коштує в три рази більший судить, який готується залити його нафтою з величезної бочки. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів мережі.

«браво!», «Хороша ідея - ввести "арабська барель" в три рази товстіша за звичайну. І П-ну цифри показувати, що все у межах договорів. В його ж бл**кою манері», «залишилося, щоб Лавров Бандеру підтримав, і все, можна радіти», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, кілька днів тому президент РФ побував у лікарні в селищі Комунарка.

Глава російської держави зустрівся з медиками, які займаються лікуванням пацієнтів, що заразилися новим китайським вірусом.

Згодом виявилось, що головний лікар лікувального закладу, Денис Проценко, теж захворів вказаним вірусом. Ця новини розбурхала соцмережі, адже медик не тільки спілкувався з главою Кремля, але й тиснув йому руку.

Художник Альоша Ступін зобразив ситуацію із зустріччю в карикатурі. На малюнку Проценко потиснув руку Путіну і чхнув на нього. При цьому медик не прикрився, а гарант уважно на нього дивиться, не встигаючи нічого зробити.

Карикатура за день у Фейсбуці і Твіттері зібрала сотні лайків та коментарів.

"Вся надія на лікаря!", "Не дочекаєтеся!", "Скоро буде ще одне "Справа лікарів", "Віримо, сподіваємося, чекаємо", "Момент істини", "Будьте здорові!", "Не виключено, що ботоксный доктора заразив. Цілком може бути, що путін в лікарню їздив, щоб собі особистий апарат вентиляції легенів з палати забрати )))", "Одним двійником менше стане...", "Він - далекий родич Скрипалів. Ответочка прилетіла", "Це супер. Скидається на те як Ленін подув на Путіна , але ми то знаємо глав лікаря", "Ця ваша робота скоро може стати дуже дорогий, притримає поки продавати 😂 знакова річ", "Це репродукція за 150", "Вилікування Росії", "Твоя рука - яке диво! - у моїй руці...", "Якщо спрацює, ціна зросте", "Навпаки ж,не?)", "Комунарський лікар-убивця?", "Шкідливе пошесть", "Картина-надія", "головний инфектолог, світило", "За цю роботу можна просити 199уе", "І ніяка ж холера його не чіпає ... Прикро, так ..", - написали користувачі мережі.

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