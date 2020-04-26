Президента Росії Володимира Путіна підняли на сміх в мережі за невдалий жарт про вірусологів на тлі епідемії вірусу з Китаю
Як повідомляє Politeka, карикатуру опублікував блогер Vitauskas в Twitter.
«Пєсков: «Путін йде до того, щоб стати експертом у вірусології», - йдеться в повідомленні.
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Уточнимо, що мова йде про невдалий жарт Путіна під час засідання чиновників, де той пожартував, що вся країна перетворилася в вірусологів на тлі епідемії вірусу з Китаю.
«Коли Путін щільно занурюється в якусь тему, збирає експертну інформацію і сам стає експертом. На одній з нарад він жартував, що вся країна перетворилася в вірусологів. У мене немає сумнівів, що він знаходиться на шляху становлення як вірусолог»,- сказав Пєсков.
Уточнимо, що росіяни не стримували критику, говорячи про витівку Путіна. Про це свідчать коментарі під знімком.
«Ця поза добре оплачується», «Це ми вже побачили на прикладі нафти, тільки експерт міг так спритно нагнути саудитів», «Плакати чи сміятися? Господи, який же бред сивої кобили!», «Вірусолог – артилерист», «Так він у всіх питаннях просто гуру, хіба по країні не видно.....магістр рукожопия», - пишуть вони.
Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.
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