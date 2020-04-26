Олександр Лукашенко здивував інтернет-користувачів несподіваною компанією на суботнику

В той час, як у всьому світі вирує пандемія смертоносного вірусу, президент Білорусі продовжує заперечувати всю серйозність ситуації. Так, 25 квітня він вирішив провести суботник в Національному парку «Прип'ятський». Він особисто взяв участь в озелененні парку в компанії свого сина Миколи і дівчат-активісток.

При цьому, на подив багатьох, Лукашенко прибув на захід ще і в компанії собаки – його супроводжував чарівний померанський шпіц, якого президент всюди носив за собою.

У своєму Твітері журналіст Кремлівського пулу Дмитро Смирнов опублікував веселе відео з Лукашенко і його собакою. Так, під час фотосесії президент намагався змусити шпіца дивитися в камеру.

«Ну, давай! Малюк, дивись он туди!», - попросив Олександр Григорович, вказавши в потрібну сторону пальцем.

Варто відзначити, що йому вдалося привернути увагу пса.

У мережі активно обговорюють нового супутника «Бацьки». Також люди звертають увагу на те, що президента супроводжував і його син.

«Миколка завжди з Батьком...», «Це ті ж моделі, які картоплю у нього в маєтку копали роки два тому? Тільки собаки цієї не було», «Хто з колодою, а хто з болонкою», «Замість Колі?» «мало хто знає, але Білорусь - батьківщина шпіців. Їх вивели для полювання на колорадських жуків», - пишуть люди.

«Ну, давай! Малыш, смотри вон туда!»: Александр Григорьевич и померанский шпиц на субботнике pic.twitter.com/lq4uuQhOt9 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) April 25, 2020

Нагадаємо, Лукашенко приголомшив "правдою" про появу китайського вірусу: "Господь ударив нас по голові...".

Як повідомляла Politeka, Білорусь живе без карантину, розкрита головна тактика Лукашенка: "Не впасти обличчям...".

Також Politeka писала, що Лукашенко з сином знайшли дивне заняття в розпал епідемії: білорусам не позаздриш.