Президент РФ Володимир Путін став героєм меткої карикатури

Раніше глава Кремля повідомив про те, що з 12 травня в Росії почнуть пом'якшувати карантин. При цьому, станом на 11 травня, Росія зайняла третє місце у світі за кількістю підтверджених випадків захворювання китайським вірусом.

Відзначимо, карантин скасовано не для всіх, зокрема, вдома доведеться перебувати особам старше 65 років і людям з хронічними захворюваннями.

Крім того, кожен регіон буде самостійно приймати рішення з приводу послаблення карантину.

Тема активно обговорюється в соцмережах, а художник Сергій Йолкін вирішив зобразити її міткою карикатурою.

На зображенні постав Путін, який виступав по телевізору.

"Я скасовую режим самоізоляції...", - сказав російський президент.

Тим часом сурдоперекладач, який являв собою мера Москви Сергія Собяніна, покрутив дулі. До речі, градоначальник виступає проти послаблення заходів.

За добу пост отримав майже 2000 лайків та багато коментарів.

"А чому сурдоперекладач портретом , а не карикатурою ?? Від особливої поваги ?", "Це він вам самоізоляцію скасував, не собі", "Смішно)", "Це не сурдо-перекладач, а субпідрядник. А білочка з "Льодовикового періоду" так само тряслася з горіхом, і не бажала розлучатися, як дехто з грошима. Загалом, нулі вам від кубушки, а не реальні гроші", "Ну все сходиться, зразок. Цар хороший, бояри погані", "казкового дуже моложаво зображаєте - навіть пупсиково:)", "чому у Вас собянін такий красивий?", "не вистачає маленького горобця.. на плечі бордюрича", "хто з них тобі миліше?", "Поговори у мене! Ти відмовишся, а мені - відповідай?!", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Путіна засікли за ганебним заняттям, кадри потрапили в мережу.

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