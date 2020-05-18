Дружина ОМОНівця плачеться в бронежилетку
– Тривалі піші прогулянки зміцнюють м'язи, підвищують імунітет і взагалі благотворно впливають на загальний стан організму…
– Я так зрозумів, автослюсар ви так собі.
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– Женя, ти кажеш, що мені доведеться спати з тобою, але я не можу так відразу…
– Петрович, ти дістав! У нас один намет на двох!
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На вулиці дме сильний вітер! Сьогодні бачив, як мужик випльовував недопалок п'ять разів поспіль.
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Завдяки режиму самоізоляції у мене нарешті з'явився час зробити ремонт у ванній, розібрати непотріб у коморі і почитати Дюма. Нічого цього я ще не зробив, але час з'явився.
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– І запам'ятайте! Коли переливаете бензин – ні в якому разі не паліть!
– А що, часто неприємності трапляються?
– Ні, рідко. Але запам'ятовуються добре.
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Вирішив почати підтягуватися. Підтягнувся до пацанів на пиво.
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Жінки спочатку вимагають, щоб чоловік заробляв більше грошей, а потім скаржаться, що чоловіки заробляють більше.
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Прикмета:
Якщо приснилося, що козел треться об колоду, це до зустрічі з колишнім.
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Римська влада в передостанній день Помпеї:
– Пік вулканічної активності пройдено, повертайтеся до роботи.
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Головним дивом Ісуса було знайти людей по імені Петро, Павло, Іван, Матвій та ін. десь на Близькому Сході.
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Маша вела активне розпусне життя, ні в чому собі не відмовляла, жила з гаслом “щоб було про що в старості згадати!”. Дарма старалася. У старості Марь Іванну накрив склероз…
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Пасічник здогадався, що дружина знайшла його заначку, коли побачив її з опухлим обличчям, але в новій сукні.
Нагадаємо, соратник президента осоромився дивною поведінкою: «Інопланетянин».
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