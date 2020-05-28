Головне завдання розробників вакцини – встигнути її створити до кінця епідемії

Ось банкомат – справжній чоловік! Ніколи не питає, чому я так багато зняла і на яку хрінь витратила!

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Я настільки впевнений в собі, що сам кажу зозулям, скільки їм залишилося.

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Він по-домашньому одягнувся, тобто роздягся до трусів.

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– А я тещу в гості через твіттер запрошую.

– Так у неї ж немає твіттера.

– Ааа, так ооооось чому вона не приїжджає…

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Я багато чим цікавився, багатьом займався, про багато читав, але в підсумку все кидав, так що сміливо можу називати себе багатосторонньо недорозвиненою особистістю.

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– Ти повинен знову показати мені, як користуватися пральною машиною.

– Ставиш “синтетику”, 40 градусів, засипаєш порошок, вмикаєш.

– А навіщо інші режими?

– Вони для жінок.

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Вони дуже підходили одне одному: він – ганчірка, вона – швабра.

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Макарони з котлетами – це просто інший агрегатний стан пельменів.

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Приходить чоловік додому, дружина в ліжку, налякана. Чоловік заглядає в шафу, а там мужик голий.

– Ти хто?!

– А я з санепідемстанції, дружина ваша викликала, з міллю борюся.

– А що голий?

Той, здивовано оглядаючи себе:

– Ах ви, маленькі ненажерливі тварюки!

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Сімейні психологи радять, коли затримуєшся, приходячи додому, сказати дружині щось типу: “Ти сьогодні виглядаєш приголомшливо!”. А якщо ви увійшли в квартиру рачки і не в змозі підняти голову, можна похвалити її педикюр. А якщо взагалі немає сил говорити – можна лизнути їй ногу і тихенько поскулити.

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Як вони можуть називати свої заклади “Домашня кухня”, якщо в меню немає вчорашньої смаженої картоплі і салатної жижі з хлібчиком?

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Розмовляють дві подруги:

– Як ти назвали свою собачку?

– Я назвала її Пук.

– Як чудово! Тобі навіть не треба буде відкривати рот, щоб її покликати!

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