Президента Росії Володимира Путіна висміяли і порівняли з Віктором Януковичем
Приводом для цього послужив інцидент під час наради по боротьбі з паводками і пожежами. (Щоб переглянути відео – проскролльте вниз)
Путін говорив про те, що стихійні лиха загрожують життю людей, а також залишають росіян без житла. Після цього він кинув на стіл ручку, яку довго перебирав у руках.
В онлайн-нараді брали участь глава МНС Євген Зиничев, глава Мінтрансу Євген Дітріх, глава Мінприроди Дмитро Кобилкин і керівники кількох регіонів.
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У мережі активно коментують поведінку Путіна.
Так, журналіст і блогер Денис Казанський згадав у цьому контексті, як Віктор Янукович зламав ручку під час прес-конференції в Ростові-на-Дону.
Він зламав ручку на словах "хочу звернутися до всього народу України. По-перше, хочу попросити вибачення у всіх, хто постраждав і страждає".
«Федорич наш ручку ламав, а це що? Тьху», - написав Казанський на своїй сторінці в Twitter.
Аналогію підхопили і інші користувачі мережі.
«Це не серйозно, наш ламав, а мокшанський, для різноманітності, і перекусити міг…», «Краще б краватку пожував», «Краще б він кинув лізти в справи інших країн!...», «Слабак», «Навіть на це сили немає», «Нікчемна пародія якась», «Охляв у бункері», - пишуть в інтернеті.
Нагадаємо, Путіна засікли за ганебним заняттям, кадри потрапили в мережу.
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