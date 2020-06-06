А наш Петя уявив себе справжнім чоловіком, навіть поголився. Це вже потім ми йому пояснили, що справжні мужики ноги не голять...

Дружина приїхала додому після тривалого відрядження. Я, йдучи на роботу вранці, сказав їй:

— Не вмикай мій комп'ютер. Те, що ти побачиш, може тобі не сподобатися!

Приходжу ввечері додому, а вона зла. Питаю:

– Що сталося?

Вона каже:

– Ну включила я твій комп. Лазила цілий день, думала, там п@рно або листування з коханкою. А там нічого!

– І це тобі не сподобалося?

– Ну, так!

– Я ж попереджав!

***

Мужик після свого весілля приходить на роботу. Товариші по службі:

– Ну і як перша шлюбна ніч?

— Не пам'ятаю! Я свідомість втратив вже після того, як вона вії відклеїла.

***

Їде в автобусі чоловік. Відриває від газети маленькі шматочки й жбурляє їх у вікно. Сусіду стало цікаво, він запитує:

– Навіщо ви рвете газету й кидаєте уривки у вікно?

— Це відлякує слонів:

— Але там немає слонів!!!

– Ефективний засіб, чи не правда?

***

— Брате, чо такий сумний?

— Сідай, братан, розповім.

— Ну шо розповідай!

— Тут, коротше, по ходу, лавка пофарбована.

***

Бабуся маленькій онучці:

— А я, між іншим, у твоєму віці вже працювала!

— Так? А я, між іншим, у твоєму віці ще буду працювати!

***

Дмитро Кисельов:

— Люди втомилися від бідності і брехні!

Я здригнувся. Виявилося — в Україні. Відлягло...

***

— Світло моє, дзеркальце, скажи...

— За дорогою стеж, дурепа!

***

Приходить літня жінка до попа:

— Відпусти, батюшко, гріх.

— Який же, матінко?

— Так от, тридцять років тому змінила чоловікові.

— Ой, матінко, це так давно було — Бог простив. Забудь.

— Не можу, — приємно згадати.

Нагадаємо, Путіна висміяли за «феню» на офіційній зустрічі: «в Бутирку на курси його».

Раніше Politeka повідомляла, український карикатурист вміло висміяв Путіна.

Також Politeka писала, що Дмитра Медведєва підняли на сміх у Європі.