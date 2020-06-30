Після 30 жінка більше не фліртує, вона фільтрує

Хлопчик: створює власний бренд.

Чоловік: створює власний бренді.

Дід: створює власні бредні.

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Все життя БДСМ, а я забув стоп-слово.

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– Слухай, а що таке дріфт?

– Загугли…

– А це хто такі?!

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Як би безглуздо зараз виглядав сюжет фільму “Дзвінок”. Ти знаходиш таємничу відеокасету і не знаєш, що з нею робити.

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Депутат подав в суд за погрозу вбивством на пенсіонера, який крикнув депутату: «Тебе треба змусити жити на мою пенсію!»

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Мужикам добре, вони відразу бачать, яка у жінки груди. А нас, жінок, завжди чекає сюрприз...

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Трудівник свистка зупиняє машину. Підходить. Запитує суворо:

— Ви знак бачили?

— Бачив.

Даішник розпливається в добрій усмішці:

— Синок мій намалював.

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«Будеш багато знати — скоро постарієш»... Якщо слідувати цій приказці, то нинішнє покоління буде вічно молодим».

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З точки зору долі, совість — найбільше багатство. Зазвичай, якщо комусь дається совість, більше не дається ніфіга.

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Автобус від'їжджає від зупинки, літній чоловік довго біжить за автобусом, махає руками, тут водій зглянувся, зупиняється і відкриває задні двері. Чоловік стрибає на задню площадку, від пилу, піднятго автобусом, різко чхає і від несподіванки голосно пукає. Йому стає ніяково, він вистрибує з автобуса. Голос з переднього майданчика:

– І для ЦЬОГО ми його чекали?

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А ось і три стадії сп'яніння жінки:

1. Ой, яка я п'яна...

2. Хто п'яна? Я п'яна???

3. На питання таксиста «Куди їдемо?» тріснути його по голові сумочкою і сказати: «Не твоє діло, скотина!».

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Вночі ніяк не можеш лягти зручніше, а вранці, мля, як ляжеш — офігенно.

Нагадаємо, переговори Путіна перервав несподіваний інцидент.

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