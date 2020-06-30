Після 30 жінка більше не фліртує, вона фільтрує
Хлопчик: створює власний бренд.
Чоловік: створює власний бренді.
Дід: створює власні бредні.
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Все життя БДСМ, а я забув стоп-слово.
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– Слухай, а що таке дріфт?
– Загугли…
– А це хто такі?!
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Як би безглуздо зараз виглядав сюжет фільму “Дзвінок”. Ти знаходиш таємничу відеокасету і не знаєш, що з нею робити.
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Депутат подав в суд за погрозу вбивством на пенсіонера, який крикнув депутату: «Тебе треба змусити жити на мою пенсію!»
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Мужикам добре, вони відразу бачать, яка у жінки груди. А нас, жінок, завжди чекає сюрприз...
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Трудівник свистка зупиняє машину. Підходить. Запитує суворо:
— Ви знак бачили?
— Бачив.
Даішник розпливається в добрій усмішці:
— Синок мій намалював.
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«Будеш багато знати — скоро постарієш»... Якщо слідувати цій приказці, то нинішнє покоління буде вічно молодим».
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З точки зору долі, совість — найбільше багатство. Зазвичай, якщо комусь дається совість, більше не дається ніфіга.
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Автобус від'їжджає від зупинки, літній чоловік довго біжить за автобусом, махає руками, тут водій зглянувся, зупиняється і відкриває задні двері. Чоловік стрибає на задню площадку, від пилу, піднятго автобусом, різко чхає і від несподіванки голосно пукає. Йому стає ніяково, він вистрибує з автобуса. Голос з переднього майданчика:
– І для ЦЬОГО ми його чекали?
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А ось і три стадії сп'яніння жінки:
1. Ой, яка я п'яна...
2. Хто п'яна? Я п'яна???
3. На питання таксиста «Куди їдемо?» тріснути його по голові сумочкою і сказати: «Не твоє діло, скотина!».
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Вночі ніяк не можеш лягти зручніше, а вранці, мля, як ляжеш — офігенно.
Нагадаємо, переговори Путіна перервав несподіваний інцидент.
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