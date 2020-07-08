Коли відчуєш себе самотньо, просто згадай, що всередині тебе живуть сотні видів бактерій, котрі не виконують ніяких функцій. Ти просто їм подобаєшся
13: - Я найзловісніше число!
666: - Ні, я!
2020: - Привіт...
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Коли у вас є дитина, це схоже, як якщо б у вас був маленький друг вічно "на мілині", який вважає вас багатим.
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Тепер заздрити білою заздрістю - це погано, а заздрити чорною заздрістю - це добре. Не переплутайте!
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Репутація чесної людини дозволяє вкрасти дуже багато.
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Співробітника Держнаркоконтролю Сидорова довго не відпускало у відпустку.
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- Ти, звичайно, гадина і сволота, але я тебе люблю.
- А ти мудило і виродок.
- Але ...
- Що "але"?
***
Вовочку, коли він застудився, мама змусила дихати під ковдрою над гарячою картоплею. Через дві хвилини він попросив котлет і виделку.
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Наскільки потрібно любити воду в склянках, щоб народжувати під цю справу спеціальну людини...
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У нас із дружиною така різниця у вазі, що коли вона читає Камасутру, я читаю молитви.
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- Боже, схоже там моя колишня. Не дивись, не дивись в її бік! Ну ось, вона мене помітила.
- Але це просто дерево з дуплом.
- Я був молодий.
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Дівчата діляться на два типи: одним хочеться запропонувати руку і серце, а іншим - запропонувати зробити обличчя простіше.
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- Бачив, яку я зняв тьолку? Справжня Мерилін!
- Ага. Мерилін Менсон.
***
- Стояти! Це пограбування!
- Стояти - це дієслово, ідіот!
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Сина народила, будинок є. Завтра лопату куплю, дерево посаджу і все - я мужик!
***
В цирк приходить чоловік:
- Вам не потрібні наслідувачі птахів?
- Ні, що ви, у нас таких навалом...
- А шкода - сказав відвідувач і випурхнув у кватирку.
Нагадаємо, помолоділий Путінув безглуздому вбранні довів росіян до сліз.
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