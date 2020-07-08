Коли відчуєш себе самотньо, просто згадай, що всередині тебе живуть сотні видів бактерій, котрі не виконують ніяких функцій. Ти просто їм подобаєшся

13: - Я найзловісніше число!

666: - Ні, я!

2020: - Привіт...

***

Коли у вас є дитина, це схоже, як якщо б у вас був маленький друг вічно "на мілині", який вважає вас багатим.

***

Тепер заздрити білою заздрістю - це погано, а заздрити чорною заздрістю - це добре. Не переплутайте!

***

Репутація чесної людини дозволяє вкрасти дуже багато.



***

Співробітника Держнаркоконтролю Сидорова довго не відпускало у відпустку.



***

- Ти, звичайно, гадина і сволота, але я тебе люблю.

- А ти мудило і виродок.

- Але ...

- Що "але"?



***

Песочный скраб для лица. Не благодарите 😂 Gepostet von Li Ma am Dienstag, 30. Juni 2020

Вовочку, коли він застудився, мама змусила дихати під ковдрою над гарячою картоплею. Через дві хвилини він попросив котлет і виделку.



***

Наскільки потрібно любити воду в склянках, щоб народжувати під цю справу спеціальну людини...

***

У нас із дружиною така різниця у вазі, що коли вона читає Камасутру, я читаю молитви.



***

- Боже, схоже там моя колишня. Не дивись, не дивись в її бік! Ну ось, вона мене помітила.

- Але це просто дерево з дуплом.

- Я був молодий.



***

Дівчата діляться на два типи: одним хочеться запропонувати руку і серце, а іншим - запропонувати зробити обличчя простіше.



***

- Бачив, яку я зняв тьолку? Справжня Мерилін!

- Ага. Мерилін Менсон.

***

- Стояти! Це пограбування!

- Стояти - це дієслово, ідіот!

***

Сина народила, будинок є. Завтра лопату куплю, дерево посаджу і все - я мужик!



***

В цирк приходить чоловік:

- Вам не потрібні наслідувачі птахів?

- Ні, що ви, у нас таких навалом...

- А шкода - сказав відвідувач і випурхнув у кватирку.

Gepostet von Matteo Matteo am Freitag, 26. Juni 2020

Нагадаємо, помолоділий Путінув безглуздому вбранні довів росіян до сліз.

Як повідомляла Politeka, Путін дозволив собі зайвого перед камерами, кадри ганьби повеселили росіян.

Також Politeka писала, що Путін вийшов на зв'язок і довів росіян до сліз своїм боягузливим вчинком, фото.