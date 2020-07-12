Олег Ляшко з голим торсом привітав українців зі святом і поділився своїм варіантом кращого відпочинку

Лідер «Радикальної партії» опублікував у своєму Фейсбук нову фотографію з нагоди Дня рибалки, передає Politeka.net.

На знімку Ляшко сам із задоволенням ловить рибу. Він стоїть на березі річки з вудкою, явно залучений в процес. При цьому з одягу на політику лише білі труси, спеціальні рибальські чоботи, солом'яний капелюх і окуляри. На фото поруч з ним рибалить ще один чоловік.

«З Днем рибака! Ловити рибу – це мій дзен. Кращий відпочинок для душі. Рибалка the 80th level – це моя рідна Чернігівщина, зачарована Десна», - підписав знімок політик.

Українці в коментарях тут же почали обговорювати новий пост головного «радикала». Багато хто пригадував йому гучний союз з Юлією Тимошенко, дивуючись, чому лідера «Батьківщини» немає на фото.

«Рибалка це завжди добре», «А то Зозуля в гримі?», «А чого без Юлі?», «А Юля юшку варить?», «Це труселя під чобітьми? Сексуально», «А ти Путіну не родич?», - пишуть люди.

До цього ми писали, що Ляшко і Тимошенко приступили до передвиборної агітації та поділилися відповідними фото і відео в соцмережах.

На кадрах вони їдуть на машині по Чернігівщині, де лідер «Батьківщини» обіцяла підтримати Ляшка на парламентських виборах.

На відео задоволений Ляшко знаходиться за кермом машини і розповідає про «мудрості і доброті серця» Тимошенко, яку він ще недавно називав «московської зозулею». Цікаво, що лідер «Радикально партії» визнав, що між ними були конфлікти і вони пам'ятають, «як хто кого називав», однак зазначив, що при цьому вони вже вибачилися один перед одним.

Нагадаємо, Ляшко-водій тепер влаштовує для Тимошенко американські гірки.

Як повідомляла Politeka, Тимошенко і Ляшка застукали в романтичній обстановці, фото "побачення".

Також Politeka писала, що Ляшко отримав бажане після «побачення» з Тимошенко, що загрожує українцям.