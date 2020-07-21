Над російським президентом Володимиром Путіним продовжують потужно насміхатися в соціальних мережах

Про це пише Politeka.net.

Привід для появи їдких коментарів дав сам лідер Кремля після візиту в окупований Крим.

Так, Володимира Путіна знову запідозрили у використанні "двійників" під час офіційних зустрічей. На це звернув увагу політтехнолог і блогер Олексій Голобуцький.

"Час між цими офіційними фото - 2,5 години. Так, є літаки (офіційний заявлений час перельоту Москва-Сімферополь - трохи більше 2,5 годин). Але спільного між Путіним в Керчі і в бункері під Москвою - ну дуже мало. Знов ганяли "змінного Путіна"?", - задався питанням Голобуцький.

Користувачі з гумором відреагували на публікацію і додали, що "оригінальний" Володимир Путін продовжує сидіти в особистому бункері.

"Коли «їх» вже виведуть всіх відразу, рядком...", "Оригінал з бункера не виходить", "У них проділ на волоссі з різних сторін", "Думаю, обидва двійники, ще є закордонний)", "Чимось нагадує Кучму", "Брехня, не зустрічався він зі мною", "Гумова Зіна", "Проте, буває і справжній Пиня провітрює мощі перед об'єктивами", - пожартували користувачі в коментарях.

Раніше ми розповідали, як Путін пішов шкереберть після протестів в Хабаровську.

У звичному для себе стилі російського президента висміяв відомий художник-карикатурист Сергій Йолкін.

На новій фотожабі можна побачити за Володимира Путіна, який емоційно розмовляє по телефону з підлеглими: "Так що там у вас в Хабаровську коїться?".

Користувачі з гумором відреагували на публікацію художника і зазначили, що Путін розлютився, оскільки не встиг направити в Хабаровськ бійців Росгвардії.

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