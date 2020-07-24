Російський президент Володимир Путін з улюбленою "іграшкою" знову став об'єктом для насмішок

Про це пише Politeka.net.

Зокрема, глава Кремля став героєм нової політичної фотожаби, присвяченій репресій в Російській Федерації.

У звичному для себе стилі Володимира Путіна їдко висміяв художник-карикатурист Сергій Йолкін.

На фотожабі можна побачити задоволеного Володимира Путіна, який "випадково" запустив по схилу "машину репресій", заповнену силовиками з кийками.

"Ой, вона вже сама поїхала", - йдеться у підписі до нового шедевру Сергія Йолкіна.

Користувачі з гумором відреагували на фотожабу і відзначили, що навіть у випадку з "машиною репресій" Володимир Путін дотримується тактики "настамнема".

"Простенько і зі смаком", "Дід вже став старий, слабкий розумом і не контролює своє оточення. Його друзі - чекісти творять що хочуть і добивають країну", "Черговий позитив від Йолкіна. Цікаво, дідусь спостерігає?", "Ви з такою любов'ю його малюєте, він не заслуговує", "Головне - підштовхнути", "Він тільки звання присвоїв", "Менятамнет!", "Так ось про що була приказка: їду, їду, не свищу, а наїду - не спущу", "Смішно і гірко! І розгойдав, і зіштовхнув!", - жартують вони в коментарях.

Раніше ми розповідали, як приїзд Путіна в Україну обернувся ганьбою.

Як відомо, 20 липня Володимир Путін прибув в анексовану Керчь для "закладки десантних кораблів", але і цей візит надовго запам'ятається в Кремлі.

"Володимир Путін приїхав в Керч на закладку нових десантних кораблів", - йдеться у підписі до відеоролика, який у своєму мікроблозі Twitter опублікував кремлівський пропагандист.

Користувачі відразу ж висміяли показуху і фарс, який організували в окупованому Криму заради приїзду Путіна і припустили, що новими "десантними катерами" виявляться вкрадені українські кораблі.

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