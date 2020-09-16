Ситуація з водою в окупованому Криму погіршується з кожним днем, і чергове підтвердження тому – практично висохле Сімферопольське водосховище

Водойма, що живить водою столицю півострова і прилеглі населені пункти, перетворюється на пустелю. Відповідні фотографії опублікував на своїй сторінці в Twitter блогер КРИМський бандерівець, передає Politeka.net.

На знімках – Сімферопольське водосховище в свої кращі часи, і те, яким воно стало за останні кілька місяців, коли на півострові найсильніша за останні кілька років посуха.

«Крим. Фотографії Сімферопольського водосховища. Це те місце, яке багато хто з вас бачили при виїзді з Сімферополя в бік Алушти/Ялти або при в'їзді в Сімферополь з боку Алушти/Ялти. Фотографії свіжі. Так, води немає зовсім", - йдеться в підписі.

"Шкода кримчан", "у ватки мізки почнуть повертатися на місце", "а де "камені з неба"?", "Пустеля відновлюється", "немає жодного місця на землі, в якому з приходом "рускаміра" люди стали б жити краще. Куди б не приходив "рускимір", скрізь виходила війна, розруха, злидні", – пишуть під фотографіями користувачі.

Блогер також зазначив, що практично така ж ситуація - в Аянському і Партизанському водосховищах. Вода в кримську столицю звідти майже не надходить. Йде забір вже донних, мулистих вод, в результаті чого в будинках і квартирах людей тече з кранів брудна і смердюча вода.

Тим часом "глава" Криму Сергій Аксьонов пригрозив Україні кримінальними справами з боку Російської Федерації і навіть міжнародним трибуналом за те, що та не дає воду і провокує "геноцид населення", позбавляючи людей питної води. Про те, що забезпечення водою окупованих територій – завдання країни-окупанта, він вважає за краще мовчати.

Крім того, Аксьонов запевнив, що в питанні вирішення проблеми з водою вони розраховують на свої ресурси і ресурси "рідної країни".

Нагадаємо, окупанти придумали, як наповнити обмілілі водосховища в Криму.

Як повідомляла Politeka, Росія урізує витрати на Крим, рахунок йде на мільярди.

Також Politeka писала, що у мережі показали, як окупанти знищують водосховища Криму.